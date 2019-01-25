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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
25.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Mariana Linzmeier benim annem, 40 yıldır ona hasretim!

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Mariana Linzmeier benim annem, 40 yıldır ona hasretim!

Almanya’da doğan 42 yaşındaki Ozan Altınok, 1 yaşında babası tarafından Türkiye’ye götürülmüş. Babası Türkiye’de yeniden evlenmiş. 14-15 yaşlarında da öz annesinin Mariana Linzmeier adlı bir Alman olduğunu öğrenmiş! 28 yıldır annesini arayan Altınok “Elimde sadece siyah beyaz bir resmi var. Bir kez de olsa onu görmek istiyorum. Yardımcı olabilecek kim varsa bana yardımcı olsun, başka bir şey istemiyorum” diyor.

ELAZIĞ’da yaşayan 42 yaşındaki Ozan Altınok, 28 yıldır 14-15 yaşlarındayken Alman olduğunu öğrendiği öz annesini arıyor. Altınok, tüm çabalarına rağmen ulaşamadığı annesinin bulduğu bir kare fotoğrafını da yanından ayırmıyor.
Babaannesi ve dedesinin tarafından büyütülen Altınok, 14-15 yaşına geldiğinde aslında ağabeyiyle birlikte Almanya’da doğduğunu ve öz annesinin bir Alman olduğunu öğrenmiş. Öğrendiği gerçekle büyük şok yaşayan Altınok, öz annesi Mariana Linzmeier’e ait siyah beyaz bir fotoğraf bulmuş. 28 yıldır annesine ulaşmaya çalışan Altınok, o günün hayaliyle yaşıyor.

Mariana Linzmeier benim annem, 40 yıldır ona hasretim

HALAM VE ENİŞTEM BİZİ SAKLAMIŞ
Babası Almanya’da evlendikten sonra kendisi ve ağabeyinin olduğunu, 1 yaşındayken de babasının ağabeyi ve kendisini de alarak Türkiye’ye dönüş yaptığını anlatan Altınok “Anlatınlanlara göre annem bizi aramış ancak halalarım ve rahmetli eniştem bizi saklamış. 14-15 yaşındayken bu durumu öğrendim. Çok aramama rağmen bulamadım. Yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da tam bilmiyorum ama dediklerine göre yaşıyor. Bir kere onu görmek istiyorum. Yardımcı olabilecek kim varsa bana yardımcı olsun, başka bir şey istemiyorum. Elimdeki fotoğraf 20 senedir bende. Ölmüş olsa haberim olurdu diye düşünüyorum. Yaşıyorsa dünya gözüyle son bir kez göreyim. İsterse benim yanımda kalsın, ömür boyu ona bakarım. Annemle yaşamak istiyorum” diye konuştu.

Mariana Linzmeier benim annem, 40 yıldır ona hasretim

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