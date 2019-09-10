Manuela Schwesig’den kötü haber: Göğüs kanseri
SPD geçici Genel Başkanı ve Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig’in göğüs kanserine yakalandı. SPD Genel Başkanlık görevini bırakacak olan Schwesig, eyalet başbakanlık görevine devam edecek.
EYALET Başbakanı Schwesig, sağlık durumu ve siyasi sorumluluklarıyla ilgili açıklamayı bugün Eyalet Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptı. Schwesig açıklamasında şu sözlere yer verdi: “İyi haber tedavi edilebilir bir hastalık olması. Ciddi bir tıbbi müdahale gerekli. Tedavi nedeniyle önümüzdeki aylarda tüm randevularıma katılamayacağım. Bunun için bakan arkadaşlarımdan yardım alacağım. Doktorlarımla yaptığım görüşmelerde tedavi sonrası yeniden eski sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum. Bu yüzden eyalet başbakanlık ve teşkilat başkanlığı görevimi sürdüreceğim. Önümüzdeki dönemde tüm enerjimi Mecklenburg Vorpommern, sağlığım ve ailem için harcayacağım. Bu yüzden partinin geçici genel başkanlık görevini bırakıyorum” dedi.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Manuela Schwesig son yıllarda SPD içinde yıldızı parlayan bir politikacı. 45 yaşındaki Schwesig, 2017 yılından beri Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı olarakg görev yapıyor. 2013 ile 2017 yılları arasında Angela Merkel kabinesinde Federal Aile Bakanı olarak sorumluluk üstlendi. 30 Ocak 2019’dan beri de Hermann Gröhe (CDU) ile birlikte Federal Meclis ile Eyaletler Meclis arasındaki işbirliğini sağlayan komsiyonun başkanlığını yürütüyor. Andrea Nahles’in haziran başında SPD Genel Başkanlığı’ndan istİfa etmesi üzerine Malu Dreyer ve Thorsten Gümbel ile birlikte geçici olarak SPD Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Stefan Schwesig ile evli olan Manuela Schwesig’in 12 yaşında bir oğlu ve üç yaşında bir kızı var.
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