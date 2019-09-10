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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
10.09.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Manuela Schwesig’den kötü haber: Göğüs kanseri

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Manuela Schwesig’den kötü haber: Göğüs kanseri

SPD geçici Genel Başkanı ve Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig’in göğüs kanserine yakalandı. SPD Genel Başkanlık görevini bırakacak olan Schwesig, eyalet başbakanlık görevine devam edecek.

EYALET Başbakanı Schwesig, sağlık durumu ve siyasi sorumluluklarıyla ilgili açıklamayı bugün Eyalet Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptı. Schwesig açıklamasında şu sözlere yer verdi: “İyi haber tedavi edilebilir bir hastalık olması. Ciddi bir tıbbi müdahale gerekli. Tedavi nedeniyle önümüzdeki aylarda tüm randevularıma katılamayacağım. Bunun için bakan arkadaşlarımdan yardım alacağım. Doktorlarımla yaptığım görüşmelerde tedavi sonrası yeniden eski sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum. Bu yüzden eyalet başbakanlık ve teşkilat başkanlığı görevimi sürdüreceğim. Önümüzdeki dönemde tüm enerjimi Mecklenburg Vorpommern, sağlığım ve ailem için harcayacağım. Bu yüzden partinin geçici genel başkanlık görevini bırakıyorum” dedi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ
Manuela Schwesig son yıllarda SPD içinde yıldızı parlayan bir politikacı. 45 yaşındaki Schwesig, 2017 yılından beri Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı olarakg görev yapıyor. 2013 ile 2017 yılları arasında Angela Merkel kabinesinde Federal Aile Bakanı olarak sorumluluk üstlendi. 30 Ocak 2019’dan beri de Hermann Gröhe (CDU) ile birlikte Federal Meclis ile Eyaletler Meclis arasındaki işbirliğini sağlayan komsiyonun başkanlığını yürütüyor. Andrea Nahles’in haziran başında SPD Genel Başkanlığı’ndan istİfa etmesi üzerine Malu Dreyer ve Thorsten Gümbel ile birlikte geçici olarak SPD Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Stefan Schwesig ile evli olan Manuela Schwesig’in 12 yaşında bir oğlu ve üç yaşında bir kızı var.

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