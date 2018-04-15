Macaristan’da ‘nefrete son ver’ eylemi
Macaristan’da seçim sisteminin yenilenmesi ve nefret kampanyasına son verilmesi için düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.
Başkent Budapeşte’de ‘Biz Çoğunluğuz - Demokrasi İçin Eylem’ adıyla yapılan eylemde, Macar hükümetine seçim sistemini değiştirmesi ve nefret kampanyasına son vermesi çağrısı yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı eylemde protestocular, Avrupa Birliği (AB) ve Macaristan bayrakları taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı.
Eyleme, 8 Nisan’da düzenlenen seçimleri ikinci sırada bitiren Jobbik ve diğer muhalefet parti yetkilileriyle birlikte çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi.
Seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hıristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 48’ini, Jobbik yüzde 19’unu, Macaristan Sosyalist Parti - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 12’sini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 6’sını, Demokratik Koalisyonu ise yüzde 5’ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.
Nüfusunun sadece yüzde 0.2’sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan’da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu. Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa’nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.
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