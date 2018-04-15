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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
15.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Macaristan’da ‘nefrete son ver’ eylemi

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Macaristan’da ‘nefrete son ver’ eylemi

Macaristan’da seçim sisteminin yenilenmesi ve nefret kampanyasına son verilmesi için düzenlenen eyleme on binlerce kişi katıldı.

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  • Macaristan’da ‘nefrete son ver’ eylemi
  • Macaristan’da ‘nefrete son ver’ eylemi
  • Macaristan’da ‘nefrete son ver’ eylemi
  • Macaristan’da ‘nefrete son ver’ eylemi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başkent Budapeşte’de ‘Biz Çoğunluğuz - Demokrasi İçin Eylem’ adıyla yapılan eylemde, Macar hükümetine seçim sistemini değiştirmesi ve nefret kampanyasına son vermesi çağrısı yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı eylemde protestocular, Avrupa Birliği (AB) ve Macaristan bayrakları taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı.
Eyleme, 8 Nisan’da düzenlenen seçimleri ikinci sırada bitiren Jobbik ve diğer muhalefet parti yetkilileriyle birlikte çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi.
Seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hıristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 48’ini, Jobbik yüzde 19’unu, Macaristan Sosyalist Parti - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 12’sini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 6’sını, Demokratik Koalisyonu ise yüzde 5’ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.
Nüfusunun sadece yüzde 0.2’sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan’da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu. Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa’nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.

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