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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
01.01.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Löw desteğini kaybetti

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Löw desteğini kaybetti

Alman milli takımını 2014 yılında dünya şampiyonu yaptığında kahraman ilan edildi. Milli takıma oynattığı futbolla neredeyse 82 milyon Alman'ın tamamının desteğini arkasına aldı. Milli takım kapılarını göçmen kökenli futbolculara tamamen açarak, büyük sempati topladı. 12 yıl boyunca onun hakkında neredeyse hiç kimse olumsuz konuşmadı.

Ancak Joachim Löw için her şey 2018 yılında değişti. Alman milli takımı 2018 yılında altı kez rakiplerine yenildi. Panzerler ilk kez bir yılda bu kadar çok yenilgi almış oldu. Löw için de işler tersine öndü.
Alman milli takımı Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nda gruplarından çıkamayarak elendi. Bu Almanların tarihinde bir ilkti. Elenmenin ardından hedefe de Löw kondu. Üstüne bir de yeni başlayan Uluslar Ligi'nde bir alt kategoriye düşünce Löw'e olan güven de destek de azaldı. İstenmeyen teknik direktör oldu. Yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanların neredeyse yarısı Löw'e karşı yönde fikir beyan etti.

YouGov adlı kamu yoklama şirketi tarafından yapılan ankette katılanların yüzde 41'i Löw'ün Alman milli takımı için uygun bir isim olmadığı görüşünde birleşti. Ancak Alman Futbol Federasyonu (DFB) Löw'ün arkasında duruyor. Tecrübeli teknik direktöre tam destek veriyor. Löw'ün eski desteği bulabilmesi için bu yıl içinde yapılacak milli maçlarda seri galibiyetler alması gerekecek.

Almanya 2019 yılının ilk milli maçını martta oynayacak. 20 Mart'ta Wolfsburg'da oynanacak hazırlık maçında Sirbistan ile karşılaşacak olan Panzerler, yılın ilk resmi karşılaşmasını ise Hollanda ile yapacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Panzerler Portakallarla Amsterdam'da oynayacak.

Maçın tarihi 24 Mart.

Alman milli takımının 2019 maç takvimi şöyle:

2019 YILI MAÇ PROGRAMI
20 Mart: Almanya – Sirbistan (Hazırlık)
24 Mart: Hollanda – Almanya (Grup Maçı)
08 Haziran: Beyaz Rusya – Almanya (Grup Maçı)
11 Haziran: Almanya – Estonya (Grup Maçı)
06 Eylül: Almanya – Hollanda (Grup Maçı)
09 Eylül: Kuzey İrlanda – Almanya (Grup Maçı)
13 Ekim: Estonya – Almanya (Grup Maçı)
16 Kasım: Almanya – Beyaz Rusya (Grup Maçı)
19 Kasım: Almanya – Kuzey İrlanda (Grup Maçı)

Almanya ayrıca 9 veya 10 Ekim'de bir hazırlık maçı oynayacak. Ancak kiminle oynayacağı henüz belli değil.

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