Londra’da ilk oruç, kentin tek minareli Türk camisinde açıldı
Londra’nın ilk ve tek minareli Türk camisini bünyesinde barındıran Süleymaniye Kültür Merkezi’nin geleneksel iftar yemeğinde 350 kişi iftar yaptı.
İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’daki Süleymaniye Camisi ve Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen iftar yemeğini aşçıbaşlar Eyüp Erbil, Erol Vatansever ve İbrahim Sadullahoğlu hazırladı. Menüde; tas kebabı, zeytinyağlı taze fasulye, çorba, tarator, sütlaç ve karpuz vardı. Yemek sonunda semaverde demlenen Türk çayı da ikram edildi.
HERGÜN İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK
Hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanan iftar yemeği, eğitim görevlisi Selman Dural’ın sofra duası ile sona erdi. 20 yıldır geleneksel hale getirilen iftar yemeği uygulaması bu ramazan da her gün düzenlenecek. Kurumdan yapılan açıklamada, “Yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi olan, iftar vaktinde evine ulaşamayan herkesi soframızda misafir ediyoruz. Dileyen tüm hayırsever kişi ve kuruluşlar iftar sofrası uygulamamıza katkı sağlayabilir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” denildi.
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