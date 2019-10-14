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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Linç girişimine cevabı sahada verdi

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Linç girişimine cevabı sahada verdi

Almanya Milli Takımı’nın Türkiye kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, milli futbolcu Cenk Tosun’un paylaştığı asker selamı verdiği fotoğrafı beğendiği için başlatılan linç girişimi kampanyasına cevabını sahada verdi.

ALMANYA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Estonya’yı deplasmanda 3-0 yendi. Galibiyetin mimarı ise İlkay Gündoğan oldu. Takıma sahada liderlik yapan İlkay aynı zamanda takımının ilk iki golünü attı. Emre Can 14’üncü dakikada Süle’in hatalı pasından dolayı rakibine faul yaptı. Hakem, Emre Can’a son adam değerlendirmesinde bulunup kırmızı kartını çıkardı. FIFA sıralamasında 102. sırada bulunan Estonya karşısında 10 kişi kalan Almanya, atak geliştirmekte zorlandı. İlk yarıda gol çıkmadı.

Linç girişimine cevabı sahada verdi
‘MAÇIN EN İYİSİ’ SEÇİLDİ
İkinci yarıda ise İlkay maça ağırlığını koydu. 51 ve 57. dakikalarda kaleyi yoklayan İlkay, iki vuruşta da başarılı oldu. Almanya’yı bir anda 2-0 öne geçirerek rahatlattı. Estonya’nın direnişini kıran İlkay, maçın en iyi futbolcusu seçildi. Almanya’nın üçüncü golünü 71’inci dakikada atan Timo Werner ise skoru belirledi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Almanya, C Grubu’nda 15 puana ulaştı. Almanya, aynı puana sahip Hollanda’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

‘TAKIMI HARİKA YÖNETTİ’
İlkay Gündoğan ve Emre Can’a yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine Teknik Direktör Joachim Löw iki futbolcusuna da sahip çıktı. Löw, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Ben konuyla ilgili maç öncesi hiç ilgilenmedim. İkisi de daha önce birlikte oynadıkları futbolcuyu (Cenk Tosun’u) gol attığı için sadece kutlamak istedi. İlkay eleştirilere sahada oynadığı futboluyla en iyi cevabı verdi. Eksik kalan takımı harika yönetti” dedi.

 

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