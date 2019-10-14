Linç girişimine cevabı sahada verdi
Almanya Milli Takımı’nın Türkiye kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, milli futbolcu Cenk Tosun’un paylaştığı asker selamı verdiği fotoğrafı beğendiği için başlatılan linç girişimi kampanyasına cevabını sahada verdi.
ALMANYA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Estonya’yı deplasmanda 3-0 yendi. Galibiyetin mimarı ise İlkay Gündoğan oldu. Takıma sahada liderlik yapan İlkay aynı zamanda takımının ilk iki golünü attı. Emre Can 14’üncü dakikada Süle’in hatalı pasından dolayı rakibine faul yaptı. Hakem, Emre Can’a son adam değerlendirmesinde bulunup kırmızı kartını çıkardı. FIFA sıralamasında 102. sırada bulunan Estonya karşısında 10 kişi kalan Almanya, atak geliştirmekte zorlandı. İlk yarıda gol çıkmadı.‘MAÇIN EN İYİSİ’ SEÇİLDİ
İkinci yarıda ise İlkay maça ağırlığını koydu. 51 ve 57. dakikalarda kaleyi yoklayan İlkay, iki vuruşta da başarılı oldu. Almanya’yı bir anda 2-0 öne geçirerek rahatlattı. Estonya’nın direnişini kıran İlkay, maçın en iyi futbolcusu seçildi. Almanya’nın üçüncü golünü 71’inci dakikada atan Timo Werner ise skoru belirledi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Almanya, C Grubu’nda 15 puana ulaştı. Almanya, aynı puana sahip Hollanda’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
‘TAKIMI HARİKA YÖNETTİ’
İlkay Gündoğan ve Emre Can’a yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine Teknik Direktör Joachim Löw iki futbolcusuna da sahip çıktı. Löw, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Ben konuyla ilgili maç öncesi hiç ilgilenmedim. İkisi de daha önce birlikte oynadıkları futbolcuyu (Cenk Tosun’u) gol attığı için sadece kutlamak istedi. İlkay eleştirilere sahada oynadığı futboluyla en iyi cevabı verdi. Eksik kalan takımı harika yönetti” dedi.
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