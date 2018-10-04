Eski Cumhurbaşkanı Fischer’den hükümete sert eleştiri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEski Cumhurbaşkanı Fischer’den hükümete sert eleştiri
GeriAvrupa Eski Cumhurbaşkanı Fischer’den hükümete sert eleştiri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
04.10.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Eski Cumhurbaşkanı Fischer’den hükümete sert eleştiri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Cumhurbaşkanı Fischer’den hükümete sert eleştiri

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Sebastian Kurz liderliğindeki koalisyon hükümetinin çoğulcu liberalizimden uzak, çok fazla sağ popülist söylemin temsil edildiği sağcı bir hükümet olduğunu söyledi.

AVUSTURYA Haber Ajansı APA’ya değerlendirmelerde bulunan Heinz Fischer, demokrasinin, alternatifi bulunmayan bir yönetim tarzı olduğunu, ancak demokrasinin iyi uygulanabilmesi için kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Fischer, geçen hafta İçişleri Bakanlığı ve bazı basın kuruluşları arasında bilgi paylaşımının sınırlandırılmasına ilişkin yaşanan tartışmaların kaygı verici olduğunu ifade etti.
Eleştiri yapan gazeteci ya da medya kuruluşlarına İçişleri Bakanlığının bilgi paylaşımını sınırlandırmak istemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fischer, “Bu durum çok ciddiye alınmalıdır ve ihmal edilemez. Bu tür kabul edilmesi imkansız tutumların sürdürülmesi durumunda, bu temel bir soruna dönüşecektir” dedi.

GÖÇMEN POLİTİKASI KAYGI VERİCİ
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) oluşturulduğu koalisyon hükümetini sağcı bir hükümet olarak tanımlayan Fischer, “İçinde çok fazla sağ popülist söylemin temsil edildiği, sağcı bir hükümet. Özellikle (İçişleri Bakanı Herbert) Kickl’ın bakan olduğu bir yönetim, çoğulcu liberalizmden çok uzaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetin göçmen ve mülteci politikalarını da eleştiren Fischer, Avusturya’nın tek başına göçmen konusunu çözemeyeceğini ancak göçmenler için daha insani yasaların yapılabileceğine işaret etti. Fischer, ülkeye gelmiş göçmenleri hedef alan yasaların hayata geçirilmek istenmesinin de ‘kaygı verici’ olduğunu kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya’nın gurur günü

Erdoğan’ın açtığı camiye Almanlardan büyük ilgi

Tabutunu Kanuni taşımıştı türbesini Erdoğan açacak

Macaristan’dan Steinmeier’e tepki: Kabullenemiyorlar