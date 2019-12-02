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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
02.12.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Kurultay karar verecek

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Kurultay karar verecek

Hükümet ortağı SPD’nin yeni eş başkanları Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans, koalisyonda kalıp kalmayacakları sorularını açık bıraktı. Ancak seçim öncesi koalisyon sözleşmesini yeniden müzakere etme sözü verdi.

Kurultay karar verecekHÜKÜMETİN büyük ortağı CDU/CSU ise ‘yeniden müzakereye’ karşı. Bu durumda SPD’nin nasıl bir yol izleyeceği sorusu gündemde.
Üyelerin eş başkan seçtiği Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans, koalisyon sözleşmesini müzakereyi değil, sözleşmede yer alan ‘yeniden gözden geçirme’ maddesini görüşmek istediklerini söyledi.
Eş başkanlar bu maddeden hareketle koalisyonda bazı yeniliklere gidilmesini istiyor. Saskia Esken, ARD kanalında Anne Will’in programında özetle şöyle dedi:
“İki yıldır süren koalisyonda farklı bir durum ortaya çıktı. Ekonomik konjonktür zayıfladı. Son iki yazdır iklim değişikliği çok daha sert kendini gösteriyor. Koalisyon sözleşmesindeki yeniden gözden geçirme maddesi, yeni duruma göre yeni planların yapılmasını öngörüyor. Acilen yeni yatırımlar, ücretlerde artış gerekiyor. Çünkü ekonomik konjonktür tüketime bağlı.”

MERKEL KONUŞMAYA HAZIR
Yeni eş başkanlar hükümetin sıfır borç politikasına son verilmesi, okullara, yollara, köprülere yatırım yapılmasını istiyor. Ancak Merkel’in sıfır borç politikasından taviz vermesi beklenmiyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, koalisyon sözleşmesinde müzakerenin söz konusu olmayacağını söyledi. Seibert, hükümetin basın toplantısında, “Ama bir koalisyon ortağı yeni tasarıları konuşmak istiyorsa, Başbakan Merkel prensip olarak işbirliğine ve konuşmaya hazır” dedi.
Seibert, yeni önerilerin ele alınması için uzlaşı olması gerektiğini de vurguladı ve şimdi SPD kurultayından çıkacak sonuca bakacaklarını söyledi.

KURULTAY KARAR VERECEK
Walter Borjans da sıfır borç politikasına son verilmesinin SPD kurultayının en önemli maddesi olacağını vurguladı ve “Kurultaydan bu konuda bir karar çıkacak” dedi.
SPD üyelerinin kamuoyunun tanımadığı Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans’ı eş başkan seçmesinin yankıları ise sürüyor. Eleştirilerin odak noktası ikisinin de ülke politikasında tecrübe sahibi olmaması. 58 yaşındaki Saskia Esken’in şimdiye kadar herhangi bir bakanlık tecrübesi yok. Sadece iki dönemdir Federal Meclis milletvekili. Meclise doğrudan değil, parti listesinden giren Esken’in, kendi seçim bölgesinde aldığı oy oranı yüzde 16.9 ve SPD’nin oy ortalamasının altında. Bugüne kadar üstlendiği en üst görev, Baden Württemberg Eyaleti Veli Konseyi Başkan Yardımcılığı.
67 yaşındaki Walter Borjans ise Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde tanınıyor. Dönemin Eyalet Başbakanı Johannes Rau hükümetinin basın sözcülüğü, ardından Saarland Eyaleti Maliye Bakanlığı müsteşarlığı görevlerinde bulunan Walter Borjans, 2010-2017 yılları arasında ise Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Maliye Bakanlığı yaptı.

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