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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Kur’an okuma azmi ‘engel’ tanımadı

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Kur’an okuma azmi ‘engel’ tanımadı

Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 13 yaşındaki Ceren Taşkıran, Braille alfabesiyle hazırlanan Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendi.

DOĞUŞTAN görme engelli olan Ceren Taşkıran azim ve kararlılıkla sürdürdüğü bir yıllık eğitimin ardından Kur’an-ı Kerim okumayı başardı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camisi din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin bulunmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek, “Ceren, Kur’an-ı Kerim öğrenmek için çok hevesli ve azimliydi. Bir yıl gibi bir sürede Kur’an okumayı öğrendi” dedi.

Kur’an okuma azmi ‘engel’ tanımadı

‘HEDEFİM HATMETMEK’
Öztürk, Taşkıran’a özel ders verdiklerini, birlikte tekrar yapıp okuduklarını ifade etti. Taşkıran ise Kur’an okudukça huzur bulduğunu, onun için kutsal kitabı okumayı çok sevdiğini ifade ederek, “Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek en büyük hayalimdi. Şimdi de hedefim Kur’an’ı hatmetmek” diye konuştu. Meiderich DİTİB Hacı Bayram Camisi yönetimi, Ceren Taşkıran’a başarısından dolayı Braille alfabesiyle hazırlanmış 6 ciltten oluşan Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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