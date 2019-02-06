Kraliyet ailesinin kayıp tacı ile mücevherleri çöplükte bulundu
İsveç’te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri bulundu. Stockholm Emniyet Müdürlüğü kayıp tacın şehrin kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulunduğunu açıkladı.
EMNİYET yetkilileri, mücevherlerin incelendiğini, sahte olup olmadıklarının araştırılacağının altını çizdi. Stockholm savcılığından yapılan açıklamada ise hırsızlık olayından hemen sonra yakalanan 22 yaşındaki şüphelinin tutukluluğunun sürdüğünü ve diğer hırsızların da yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Stockholm’e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali’nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı. Yaklaşık 6.5 milyon Euro değerindeki eşyaların 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl’ın eşi Kraliçe Kristina’ya ait olduğu biliniyor.
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