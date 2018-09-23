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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
23.09.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Korsika bu kez futbolda deneyecek

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Korsika bu kez futbolda deneyecek

Fransa’nın Akdeniz’deki adası Korsika, FIFA’ya üyelik başvurusunu düzenleyen kararı kabul etti.

KORSİKA yönetimine Fransız Futbol Federasyonu ile gerekli müzakereleri yürütüp adanın, FIFA’nın bağımsız üyesi olarak kabul edilmesi için çalışma yapma yetkisi veren tasarı, Korsika Parlamentosu tarafından kabul edildi. Ayrılık taraftarı Femu a Corsica Grubu üyesi Romain Colonna tarafından sunulan tasarı, 1960’lı yıllarda kurulan Korsika Futbol Takımı’nın (Squadra Corsa), FIFA üyeliğini kazanıp Dünya Kupası elemelerine katılmasını hedefliyor. Tasarıda futbolun Korsika’da çok sevilen bir spor olduğu ve Squadra Corsa’nın yaklaşık 50 yıldır ciddi bir ekip olarak sahalara çıktığı kaydedildi.

‘TARTIŞMAYA BİLE DEĞMEZ’
Fransız spor gazetesi L’Equipe’e konuşan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Korsika’nın talebinin geri çevrileceğini söyledi. Le Graet, “Bizim açımızdan konuşmaya bile değmez. Korsika, bir Fransız toprağıdır” dedi.
Benzer şekilde FIFA’ya üyelik için daha önce Fransız Futbol Federasyonu’na başvuran Fransa’nın deniz aşırı toprakları Guadeloupe, Guyane, Martinique ve Saint-Martin’in de talepleri geri çevrilmişti.
Korsika Adası, uzun yıllardır bağımsızlık taleplerine sahne oluyor. Adada geçen yılki seçimlerde ayrılıkçı ve özerklik taraftarlarının oluşturduğu Korsika İçin (Per a Corsica) Koalisyonu tarihi başarı sağlamıştı.

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