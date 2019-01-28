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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.01.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Kömürden çıkışın faturası ağır olacak: Tazminat, indirim, yardım ve 1 trilyon Euro ek yatırım

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Kömürden çıkışın faturası ağır olacak: Tazminat, indirim, yardım ve 1 trilyon Euro ek yatırım

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 31 üyeli Kömür Komisyonunun 2038 yılına elektrik santrallarının kapatılması önerisinin kanun haline getirildiği takdirde, elektrik üretiminde kömürden çıkmanın Almanya’ya pahalıya mal olacağını duyurdu. Enstitünün hesaplamalarına göre, santral işletmecilerine ödenecek tazminat ve elektrik fiyatlarında indirim ile birlikte 1 trilyon Euro da ek yatırım gerekecek.

ALMANYA’nın önde gelen düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede 2038’e kadar elektrik üreten kömür santrallerinin kapatılması önerisini eleştirerek, bunun Almanya’ya pahalıya mal olacağını açıkladı. Ifo’nun araştırmacısı Karen Pittel’e göre, santral işletmecilerine ödenecek tazminat ve elektrik fiyatlarında planlanan indirim, kömürden çıkışın maliyetlerini daha da artıracak. Almanya’nın ve uluslararası iklim hedeflerinin uygulanması için uzun vadeli bir planı bulunmadığına da dikkat çekilen enstitü açıklamasında “Mevcut tahminlere göre, yine de ülkede enerji sistemi dönüşümü için 2050 yılına kadar 1 trilyon Euro’dan fazla ek yatırım yapılması gerekiyor” denildi.

GÖRÜŞMELER 21 SAAT SÜRDÜ
Almanya’da hükumetin oluşturduğu Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonunca yapılan açıklamada, ülkede kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin 2038’e kadar kapatılması gerektiği belirtilmişti.
Sanayi, sendika, akademi ve STK temsilcilerinden oluşan 31 üyeli komisyonun 21 saat süren çetin görüşmelerden sonra kararlaştırdığı önerinin hükumet tarafından kanun haline getirilmesi bekleniyor. Santrallerin kapatılmasından etkilenecek eyaletlere yardım için 40 milyar Euro ayrılması kararlaştırıldı.
Avrupa’nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya’da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40’tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Hükumet, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030’a kadar yüzde 65’e çıkarmayı hedefliyor.

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