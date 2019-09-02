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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraflar: dpa
02.09.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Komedyen Böhmermann, trajedi olur

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Komedyen Böhmermann, trajedi olur

Beppe Grillo. İtalyan komedyen. Yaptığı televizyon programlarında İtalyan politikacıların adlarının karıştığı yolsuzlukları gündeme getirdi sık sık. Onları yerden yere vurdu. Ülkesindeki politik gelişmelere kızdığı için 2009 yılında ‘M5S’ kısa adıyla tanınan ‘Movimento 5 Stelle’ (5 Yıldız Hareketi) partisini kurdu. Popülist bir parti.

Komedyen Böhmermann, trajedi olurAVRUPA Birliği (AB) ve Euro karşıtı, yolsuzluklarla mücadeleden yana olan çevreci bir parti.
Doğrudan demokrasi ve dayanışmadan, devletin küçülmesinden yana olan bir parti.
Bir zamanlar mahkûmiyet kararı olan kişilerin parlamentoya girmelerine karşı imza toplayan M5S kurucusu Peppe Grillo, yıllar önce bir trafik kazasında ölüme sebebiyet verdiği için hapis cezasına çarptırıldığından seçimlerde aday olmuyor.
5 Yıldız, ilk kez 2013 yılında genel seçimlere katıldı ve toplam oyların yüzde 25.56’sını alarak birden ‘en güçlü parti’ konumuna yükseldi.
2018’de yapılan parlamento seçimlerinde de oy oranını yüzde 32.68’e yükseltti.
Tabii yine en çok oy alan partiydi.
Her ne kadar partinin resmi Genel Başkanı olarak Luigi di Maio gözükse de ‘dizginler’ hep Peppe Grillo’nun elinde.
5 Yıldız geçen yıl aşırı sağcı Lig Partisi ile ortaklık ederek iktidarda söz sahibi bile oldu.
Ancak Lig Partisi’nin gücünü artırmak için erken seçime gitme hesapları yüzünden ortaklık bozulunca, 5 Yıldız, şu günlerde merkez soldaki Demokratik Parti (PD) ile yeni bir koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı.
*
Vladimir Zelenskiy.
Ukraynalı komedyen.
Nisan ayında yapılan ikinci tur seçimlerde toplam oyların yüzde 73.21’ini alarak Ukrayna Devlet Başkanı oldu.
Zelenskiy, yıllarca ‘Halkın Hizmetkârı’ isimli bir televizyon dizisinde Devlet Başkanı rolünü üstlenmişti.
Ve bu rol gerçek oldu.
Zelenskiy, göreve geldikten kısa bir süre sonra parlamentoda gücünü artırmak için erken genel seçime gidilmesini istedi.
Ve yeni kurulan ‘Halkın Hizmetkârı’ (SN) toplam oyların yüzde 43.16’sını alarak ilk sıraya yerleşti.
Vladimir Zelenskiy de kurucusu olduğu partisinin parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlaması sayesinde gücünü daha da artırdı.
*
Jan Böhmermann.
Alman komedyen.
Farklı kurumlarda radyo ve televizyon programları yaptı.
Çoğu komedi ve hiciv ağırlıklı.
Hatta RTL’de yayınlanan bir şov programında “Almanya’da İlk Türk Karnaval Derneği’ni kurduğunu ilan etti.
Tabii dalga geçiyordu.
Ama bunun üzerine Dortmundlu Türkler kısa bir süre sonra ilk ‘Türk Karnaval Derneği’ni kurdular.
Ancak Jan Böhmermann, Alman devlet kanalı ZDF’te yaptığı ‘Neo Magazin Royale’ programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren bir şiir okuması ‘sayesinde’ Türkiye’de de tanındı.
Bu programa başta Türkler olmak üzere çeşitli kesimlerden tepkiler yağdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının devreye girmesiyle Alman mahkemeleri bu şiirdeki hakaret içeren bölümleri yasakladı.
İşte Alman komedyen Jan Böhmermann, son dönemlerde ciddi bir biçimde can çekişen Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) ‘kurtarmak’ için yeniden sahneye çıktı.
Geçtiğimiz hafta sonuna doğru, “Ben de SPD’ye genel başkan adayıyım” içerikli bir tweet attı.
Hatta apar topar SPD’ye üye bile oldu.
Kim bilir, belki de Jan Böhmermann, Peppe Grillo ve Vladimir Zelenskiy’nin başarılarını gördükten sonra “Devir komedyenler devri. Ben niye olmayayım?” diye düşünmüştür.
Her ne kadar komedi gibi görünse de böyle bir gelişme Almanya’nın en köklü partisi SPD için bir trajedi olur.
Hem de hiç unutulmayacak bir trajedi.

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