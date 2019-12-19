Köln'ün Çin anlaşması iptal

İngiltere Premier League'nin önde gelen ekiplerinden Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Çin'in Uygur Türklerine karşı yaptırımlarını eleştirirken Bundesliga ekiplerinden Köln de harekete geçti. Kulüp, bu ülkeyle yaptığı 2 milyon Dolar'lık alt yapı anlaşmasını iptal etti. Kararın Mesut Özil'in açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekerken; bir kulüp konseyi üyesi Çin'i eleştirdi ve ülkeyi "acımasız diktatörlükle" yönetilmekle suçladı. Üye, 1984 romanını yazan George Orwell'in bile Çin'deki bu baskıcı yönetimi hayal edemeyeceğini öne sürdü. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Mesut Özil'in yanlış bilgilendirildiğini söyleyip ülkeye davet etse de; Birleşmiş Milletler, Sincan Özerk Bölgesi'nde çoğunluğu Uygur Türkü olmak üzere 1 ile 2 milyon kişinin anti terörizm kamplarında tutulduğunu rapor etmişti. Daha önce başkanlığını yaptığı Köln Kulüp Konseyi üyesi Stegan Müller-Romer olayla ilgili Köln ve Bonn'da yayınlanan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, "Almanya'nın ülke olarak Çin'le ilişkilerini tamamen durdurmamasını anlayabiliyorum; ancak Çin'i sporda desteklemeye ihtiyacımız yok. Çin'de insan hakları büyük oranda gözardı ediliyor. George Orwell'in hayal edebileceğinden daha kötü baskıcı bir devlet kuruluyor.Çin'deki gelişmeleri 20 yıldan fazla bir süredir takip ediyorum ve orada bir kaç kez bulundum. Ne konuştuğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN MESUT İÇİN YENİ YAPTIRIM

Aynı zamanda müslüman olan eski Manchester City'li Yaya Toure ise Mesut Özil'in söylemlerini doğru bulmadığını açıkladı. Çin'in Qingdao Huanghai takımında görev yapan Fildişi Sahilli oyuncu futbolcuların politikadan uzak durması gerektiğini söylerken; Çin de Mesut Özil karşıtı yaptırımlara gitti. İlk olarak Arsenal'in Manchester City ile oynadığı maç ülke televizyonu CCTV'nin yayın planlamasından kaldırıldı. Pekin'in Uygur politikalarını eleştiren Mesut'un PES 2020'nin Çin versiyonundan çıkarıldı. Çin'de PES oyunları yayımlayan NetEase Games şirketi, ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı açıklamada "Alman oyuncu Özil, Çin hakkında sosyal medyada aşırı bir açıklama yaptı. Açıklama, Çinli hayranların duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etti. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz veya affetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından seslenmiş ve Çin'in Uygur Türklerine karşı yaptığı yaptırımlara batının tepki gösterdiğini ancak Müslüman dünyasının sessiz kaldığını dile getirmişti. Mesut'un, "Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası" diye başlayan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve

medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır..."