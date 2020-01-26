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Avrupa
AA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Köln’de ‘Kazakistan Sanatında Kadınlar’ sergisi açıldı

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Köln’de ‘Kazakistan Sanatında Kadınlar’ sergisi açıldı

Almanya’nın Köln kentinde Kazak sanatçı Batima Zaurberkova’nın dokuma resimlerinden oluşan ‘Kazakistan Sanatında Kadınlar’ temalı sergi açıldı.

KÖLN Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Almanya’nın Eifel and More şirketi ile Kazakistan Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu’nun desteğiyle açılan sergide sanatçının seçilmiş 35 eseri sergileniyor. Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut açılış konuşmasında, Almanya’da sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda Türk dünyasının da temsilcisi olduklarını söyledi. Bulut, “Dünyanın dört bir yanında Türk kültürünü tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, kardeş Türk Cumhuriyetlerinin sanatçılarına da kapılarını sonuna kadar açıyor” dedi.

Köln’de ‘Kazakistan Sanatında Kadınlar’ sergisi açıldı
12 ŞUBAT’A KADAR AÇIK
Türk ve Kazak yetkililerin yaptığı konuşmalarda da Türk ve Kazak halkının kadim kardeşliğinin Avrupa’da anlatılmasının önemi vurgulandı. Etkinlikte Kazak müzisyen Tursynchan Karakozheva da Kazak kemençesi olarak bilinen kopuzla Kazak halk şarkılarından örneklerin yer aldığı mini bir konser verdi. Sergi, 12 Şubat’a kadar hafta içi saat 10.00 - 18.00 saatleri arası ziyaretçilerine açık olacak.
Köln’de ‘Kazakistan Sanatında Kadınlar’ sergisi açıldı

 

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