Köln tetikte! Bu kez oyun alanında bulundu
Almanya’nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. Oyun alanında bulunan bomba etkisiz hale getirilecek.
Köln’ün Klettenberg semtinde bir oyun alanında inşaat işçileri, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba buldular. Geisberg Caddesinde yer alan bir evin karşısındaki oyun alanında bulunan İngiliz menşeli bomba, bugün etkisiz hale getirilecek.
2 BİN 800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Semtte 500 metrekarelik alan riskli bölge olarak belirlenirken, çevredeki yollar polis tarafından trafiğe kapatılarak kordon altına alındı. Mahallede oturan yaklaşık 2 bin 800 kişi tahliye edildi.
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