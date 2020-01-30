Köln Camisi’ni turistlere 22 rehber anlatacak

YAKLAŞIK iki yıl önce açılışı yapılan ve modern mimarisiyle dikkati çeken cami, Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Turistlere rehberlik edip camiyi ve İslam dinini tanıtmak amacıyla kursa katılan 22 gönüllü rehber adayı, 7 haftalık teorik ve pratik eğitimi başarıyla tamamladı. Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, yılda 30 bini aşkın ziyaretçinin talebine, mevcut 3 ilahiyatçı cami rehberiyle cevap vermeye çalıştıklarını, artan bu talebi cami rehberliği yetiştirme programıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi: ‘200 KİŞİYİ BULACAK’

“Köln, tarihi ve dini turizm açısından önemli bir şehirdir. Moschee-Forum olarak Türkçe ve Almanca dillerinin yanında, belirli günlerde İngilizce ve Arapça taleplere cevap vermiş olacağız. Camilerimizde kaliteli ve nitelikli din hizmetleri sunabilmek üzere ilerleyen dönemlerde Almanca, Türkçe ve kısmen diğer dillere hâkim 200’e yakın din görevlileri arasından cami rehberliği eğitmenlerini yetiştirmek üzere eğitime alacağız. Böylece Almanya’nın her bölgesinde cami rehberliği eğitmenleriyle DİTİB camilerinde rehberlik hizmetlerini sunmuş olacağız.”

Köln’deki DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle rehberlere sertifikaları takdim edildi.