Köln Başkonsolosu: Asla kabul edilemez
Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, dün dışkı sürülerek kirletilen DİTİB Wassenberg Selimiye Camisi’ni ve asılsız bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
HASTALIKLI zihniyetin tezahürü olan çirkin saldırıyı kınadığını belirten Erciyes, failin ya da faillerin bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Erciyes, ibadet yerlerinin kutsal mekanlar olduğunu, ibadet yerlerini hedef alan ve cemaatin huzurunu bozan saldırılara toplumun her kesiminin kuvvetli tepki vermesi gerektiğini ifade ederek, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.‘SORUMULULARIN BULUNMASI GEREKİR’
Köln Merkez Camisi’ni de ziyaret eden Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekili İrfan Saral’a geçmiş olsun dileğini iletti. Burada yaptığı açıklamada, camiye 9 Temmuz’da da asılsız bomba ihbarında bulunulduğunu hatırlatarak Erciyes, iki olayda da Köln polisinin hızlı bir şekilde müdahale etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu tarz olayların toplumun huzurunu bozduğuna işaret eden Erciyes, toplumda huzur ve güvenin tesis edilebilmesi için sorumluların bulunularak cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.‘KUVVETLİ TEPKİ BEKLİYORUZ’
Hangi şekilde olursa olsun ibadet yerlerini hedef alan saldırıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erciyes, “Bu saldırıların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerekir. Toplumun her kesiminden bu olaylara kuvvetli bir şekilde tepki vermesini bekliyoruz. Bu saldırılar asla kabul edilemez ve olayın takipçisi olacağız” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle