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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
01.11.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Köln Başkonsolosu: Asla kabul edilemez

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Köln Başkonsolosu: Asla kabul edilemez

Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, dün dışkı sürülerek kirletilen DİTİB Wassenberg Selimiye Camisi’ni ve asılsız bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

HASTALIKLI zihniyetin tezahürü olan çirkin saldırıyı kınadığını belirten Erciyes, failin ya da faillerin bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Erciyes, ibadet yerlerinin kutsal mekanlar olduğunu, ibadet yerlerini hedef alan ve cemaatin huzurunu bozan saldırılara toplumun her kesiminin kuvvetli tepki vermesi gerektiğini ifade ederek, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Köln Başkonsolosu: Asla kabul edilemez
‘SORUMULULARIN BULUNMASI GEREKİR’
Köln Merkez Camisi’ni de ziyaret eden Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekili İrfan Saral’a geçmiş olsun dileğini iletti. Burada yaptığı açıklamada, camiye 9 Temmuz’da da asılsız bomba ihbarında bulunulduğunu hatırlatarak Erciyes, iki olayda da Köln polisinin hızlı bir şekilde müdahale etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu tarz olayların toplumun huzurunu bozduğuna işaret eden Erciyes, toplumda huzur ve güvenin tesis edilebilmesi için sorumluların bulunularak cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.
Köln Başkonsolosu: Asla kabul edilemez
‘KUVVETLİ TEPKİ BEKLİYORUZ’
Hangi şekilde olursa olsun ibadet yerlerini hedef alan saldırıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erciyes, “Bu saldırıların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerekir. Toplumun her kesiminden bu olaylara kuvvetli bir şekilde tepki vermesini bekliyoruz. Bu saldırılar asla kabul edilemez ve olayın takipçisi olacağız” dedi.

Köln Başkonsolosu: Asla kabul edilemez

 

 

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