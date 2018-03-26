Kolejde, Orta Asya Festivali

FESTİVALDE Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Tataristan, Azerbaycan, Uygur ve İran’ın müzik ve dans kültüründen örnekler sunuldu. Açılan stantlarda, kültürel tanıtımlar yapıldı.

Özbek pilavı başta olmak üzere mantı, samsa, dolma, baklava gibi farklı yemeklerin sunulduğu kutlamada, sahneye konan müzik ve dans gösterileri, izlemeye gelenler de farklı etnik toplumları temsil ettiği için renkli görüntüler oluştu.

Bursa’dan gelen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Erdem Özdemir, Anadolu seçkisi türküleriyle farklılığını ortaya koydu. Erdem’in yorumladığı ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü büyük alkış aldı. Özdemir’in Uygur Türkü sanatçı Rahima Mahmut ile yorumladığı, şarkılar izleyicilerden büyük beğenisini kazandı.

Vedat Kafkazian ile Erdem Özdemir’in birlikte sunduğu müzik ve şarkılar da bu yılın bahar bayramı kutlamalarına ayrı bir renk kattı.

Kazak sanatçı Airika Nariman’ın gitarist müzisyen arkadaşı Zhangeldy Kaupynba ile yorumladığı şarkı, Türkmen sanatçı Guncha Mammedurdiyeva’nın dansçılarla birlikte yorumladığı şarkılar da festivalde dikkat çeken bölümler arasında yer aldı.

Azerbaycan, Afganistan ve İranlı sanatçılar ile dansçılar da sahneye koydukları performanslarıyla festivale katılanlara neşeli dakikalar yaşattı. Festivali izlemeye gelenler Azerbaycan müzikleri eşliğinde dans ederek baharı coşkulu şekilde karşıladılar.



Rahima Mahmut, Erdem Özdemir



Vedat Kafkazian, Erdem Özdemir