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Kolejde, Orta Asya Festivali

Halill YETKİNLİOĞLU / LONDRA
26.03.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

Londra’da her yıl düzenlenen baharın gelişinin kutlandığı Orta Asya Bahar Festivali (Central Asian Spring Festival), bu yıl da kent merkezindeki Londra Üniversite Koleji’nde (UCL) gerçekleştirildi.

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  • Kolejde, Orta Asya Festivali
  • Kolejde, Orta Asya Festivali
  • Kolejde, Orta Asya Festivali
  • Kolejde, Orta Asya Festivali

FESTİVALDE Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Tataristan, Azerbaycan, Uygur ve İran’ın müzik ve dans kültüründen örnekler sunuldu. Açılan stantlarda, kültürel tanıtımlar yapıldı.

Özbek pilavı başta olmak üzere mantı, samsa, dolma, baklava gibi farklı yemeklerin sunulduğu kutlamada, sahneye konan müzik ve dans gösterileri, izlemeye gelenler de farklı etnik toplumları temsil ettiği için renkli görüntüler oluştu.
Bursa’dan gelen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Erdem Özdemir, Anadolu seçkisi türküleriyle farklılığını ortaya koydu. Erdem’in yorumladığı ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü büyük alkış aldı. Özdemir’in Uygur Türkü sanatçı Rahima Mahmut ile yorumladığı, şarkılar izleyicilerden büyük beğenisini kazandı.
Vedat Kafkazian ile Erdem Özdemir’in birlikte sunduğu müzik ve şarkılar da bu yılın bahar bayramı kutlamalarına ayrı bir renk kattı.
Kazak sanatçı Airika Nariman’ın gitarist müzisyen arkadaşı Zhangeldy Kaupynba ile yorumladığı şarkı, Türkmen sanatçı Guncha Mammedurdiyeva’nın dansçılarla birlikte yorumladığı şarkılar da festivalde dikkat çeken bölümler arasında yer aldı.
Azerbaycan, Afganistan ve İranlı sanatçılar ile dansçılar da sahneye koydukları performanslarıyla festivale katılanlara neşeli dakikalar yaşattı. Festivali izlemeye gelenler Azerbaycan müzikleri eşliğinde dans ederek baharı coşkulu şekilde karşıladılar.

Kolejde, Orta Asya Festivali
Rahima Mahmut, Erdem Özdemir

Kolejde, Orta Asya Festivali
Vedat Kafkazian, Erdem Özdemir

Kolejde, Orta Asya Festivali

Etiketler: ingiltere , Orta Asya Bahar Festivali , Nevruz , LONDRA
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