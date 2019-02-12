‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

FESTİVALDE yarışmada yer alan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ta yapılan gala öncesi Emin Alper’in yanı sıra filmin oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer ile davetliler kırmızı halıda yürüdü. Dünya prömiyeri yapılan filmin galasına oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli de katıldı. Emin Alper, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “2012’de de buradaydık. Caligari Ödülü’nü almıştık. O zaman Berlin’den çok etkilenmiştim. Hep tekrar burada olmayı istiyordum. Yine nasip oldu. 7 yıl sonra 2019’da bu kez yarışmadayız. Çok mutluyuz” dedi.

‘SEYFİ TEOMAN’I HATIRLIYORUZ’

Bundan önce burada yarışan Türk filminin yönetmeni Seyfi Teoman’ın filmi olduğunu anımsatan Alper, ‘Benim Tepenin Ardı’ filminin de yapımcısıydı. Maalesef onu kaybettik. Keşke burada aramızda olsaydı. Hep onu hatırlıyoruz etrafımıza baktığımızda” diye konuştu. Oyuncu Helin Kandemir de filmi ilk kez izleyeceğini söyleyerek, “Filmi hiç izlemedim. Bu heyecanı Berlin’de yaşamak istedim. O yüzden birazdan izleyeceğim. Çok merak ediyorum. İnanılmaz bir duygu burada olmak” dedi.

‘ULUSAL GURUR YAŞIYORUZ’

Kız Kardeşler filminin baş rol oyuncularından Cemre Ebüzziya, Berlinale’de bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek duygularını şu sözlerler anlattı: “Çok güzel bir ekibim var. Güzel bir iş çıkardık. Çok çalıştık. Umarım beğenilir. Umarım ödülle döneriz ülkemize. Heyecanlıyız”. Oyuncu Kubilay Tunçer, dünyanın en önemli festivallerinden Berlinale’de bulunmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, “Biz bu yıllarda festival bereketi yaşıyoruz. Yönetmen dostlarımız bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Bizi çok mutlu ediyorlar. Ulusal bir gurur yaşıyoruz. Berlin’de bu kadar güzel bir filmde olmak bir ayrıcalık. Emin Alper’i tebrik etmek lazım” dedi.

‘MERAKLA BEKLİYORUZ’

Oyuncu Kayhan Açıkgöz, bu filmin kendisinin ilk filmi olduğunu belirterek, “İlk filmimde Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirmek benim için çok heyecanlı. Emin Alper’in filminde oynamak çok heyecanlı. Şimdi filmimizi izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz” dedi. Oyuncu Müfit Kayacan da 8 yıl sonra yarışma bölümünde Türk filmi gösterildiğine işaret ederek, ‘Kız kardeşler’ ilk açıklanan filmlerden birisi oldu. Bunun bedeli çekilen o yoğun güçlükleri barındıran bir süreçti bu. Hak ediyor bence. Çok mutluyuz. Umarım bizim içimize doğan gerçek olur” diye konuştu. ‘Kız Kardeşler’ filmi 69. Berlinale’de 16 film ile ‘Altın Ayı’ için yarışıyor. Ödüller 16 Şubat’ta sahiplerini bulacak.







