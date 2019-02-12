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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.02.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

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‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 69. Berlin Film Festivali’nde büyük ödül ‘Altın Ayı’ için yarışan, Emin Alper’in yönettiği ve senaryosunu yazdığı ‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı.

FESTİVALDE yarışmada yer alan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ta yapılan gala öncesi Emin Alper’in yanı sıra filmin oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer ile davetliler kırmızı halıda yürüdü. Dünya prömiyeri yapılan filmin galasına oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli de katıldı. Emin Alper, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “2012’de de buradaydık. Caligari Ödülü’nü almıştık. O zaman Berlin’den çok etkilenmiştim. Hep tekrar burada olmayı istiyordum. Yine nasip oldu. 7 yıl sonra 2019’da bu kez yarışmadayız. Çok mutluyuz” dedi.

‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

‘SEYFİ TEOMAN’I HATIRLIYORUZ’
Bundan önce burada yarışan Türk filminin yönetmeni Seyfi Teoman’ın filmi olduğunu anımsatan Alper, ‘Benim Tepenin Ardı’ filminin de yapımcısıydı. Maalesef onu kaybettik. Keşke burada aramızda olsaydı. Hep onu hatırlıyoruz etrafımıza baktığımızda” diye konuştu. Oyuncu Helin Kandemir de filmi ilk kez izleyeceğini söyleyerek, “Filmi hiç izlemedim. Bu heyecanı Berlin’de yaşamak istedim. O yüzden birazdan izleyeceğim. Çok merak ediyorum. İnanılmaz bir duygu burada olmak” dedi.

‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

‘ULUSAL GURUR YAŞIYORUZ’
Kız Kardeşler filminin baş rol oyuncularından Cemre Ebüzziya, Berlinale’de bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek duygularını şu sözlerler anlattı: “Çok güzel bir ekibim var. Güzel bir iş çıkardık. Çok çalıştık. Umarım beğenilir. Umarım ödülle döneriz ülkemize. Heyecanlıyız”. Oyuncu Kubilay Tunçer, dünyanın en önemli festivallerinden Berlinale’de bulunmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, “Biz bu yıllarda festival bereketi yaşıyoruz. Yönetmen dostlarımız bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Bizi çok mutlu ediyorlar. Ulusal bir gurur yaşıyoruz. Berlin’de bu kadar güzel bir filmde olmak bir ayrıcalık. Emin Alper’i tebrik etmek lazım” dedi.

‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

‘MERAKLA BEKLİYORUZ’
Oyuncu Kayhan Açıkgöz, bu filmin kendisinin ilk filmi olduğunu belirterek, “İlk filmimde Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirmek benim için çok heyecanlı. Emin Alper’in filminde oynamak çok heyecanlı. Şimdi filmimizi izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz” dedi. Oyuncu Müfit Kayacan da 8 yıl sonra yarışma bölümünde Türk filmi gösterildiğine işaret ederek, ‘Kız kardeşler’ ilk açıklanan filmlerden birisi oldu. Bunun bedeli çekilen o yoğun güçlükleri barındıran bir süreçti bu. Hak ediyor bence. Çok mutluyuz. Umarım bizim içimize doğan gerçek olur” diye konuştu. ‘Kız Kardeşler’ filmi 69. Berlinale’de 16 film ile ‘Altın Ayı’ için yarışıyor. Ödüller 16 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı



‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

‘Kız Kardeşler’ filminin dünya prömiyeri yapıldı

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