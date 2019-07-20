Kesik bacağıyla yıllar sonra bir sigara paketinin üzerinde karşılaştı
Fransa’da yaşayan engelli bir adam, uğradığı silahlı saldırı sonucu kesilen bacağının fotoğrafını bir sigara paketinin üzerinde ‘sigara içmek damarlarınızın tıkanmasına neden olur’ ibaresiyle görünce avukatını devreye soktu.
FRANSA’nın Metz şehrinde yaşayan Arnavut asıllı 60 yaşındaki bir kişi, sigara paketinin üzerinde kendisinden izinsiz kullanılan kesik bacağının fotoğrafını gördü. Fotoğrafın ‘sigara içmek damarlarınızın tıkanmasına neden olur’ ibaresiyle kullanıldığını fark eden adam, resmi kurumlara başvuracağını söyledi.
SİGARADAN DEĞİL, SİLAHLI SALDIRIDAN KAYBETTİM
Bacağını sigara yüzünden değil; 1997 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiğini söyleyen adam, fotoğrafın pakette kullanılmasından rahatsız olduğunu açıkladı. Sigara ile ilgili görüntülerin dağıtımından sorumlu olan Avrupa Komisyonu (EC) ise fotoğrafın adama ait olmadığını savundu.
Ailenin avukatı Antoine Fittante ise “Her yara izi kendine hastır ve benzersizdir. Bir uzman, görüntüleri ortaya çıkarmakta zorlanmayacaktır” dedi.
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