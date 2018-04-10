Kendisini darp eden polise dava açıyor

STUTTGART’taki olay hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf Ünsal (38), bir iş görüşmesinden çıktıktan sonra aracına doğru gittiği sırada terör örgütü PKK yandaşları tarafından kurulan standı ve stantta örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asıldığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine iş ortağının yanından ayrılıp neler olduğuna bakmak için standın yanına gittiğini dile getiren Ünsal, “Sonra Afrin afişlerini gördüm, kanlı bebekler, kolu kopmuş çocukların fotoğraflarını koymuşlardı oraya. ‘Terörist Erdoğan’ dedikleri zaman orada şalterlerim attı. Ben de ‘Terörist sizsiniz. Mehmetçik Afrin’e girdi, hiçbir sivilin burnu kanamadı’ dedim. Zaten bunu dedikten sonra sağdan soldan beni darp ettiler” dedi.

‘ARALARINDA FETÖCÜLER DE VARDI’

Darp sırasında polislerin gelip kollarını tuttuğunu ve bu sırada kendisine yönelik şiddetin devam ettiğini anlatan Ünsal, şöyle devam etti:

“Beni darp edenlerin arasında FETÖ’cüler de vardı. Bunun altını çizmek istiyorum. Onlar da saldırdılar. Sonra polisler beni yıkmaya çalıştı. Sonrasını görüntülerde gördüğünüz gibi otobüslerin oraya götürdüler. Polis beni götürdükten sonra kaburgalarımdan darbe yedim, nefesim kesildi, sonra yere yıktılar.“

Yusuf Ünsal, olay sonrasında polisin ifade almak için kendisini üç ayrı karakola götürdüğünü ancak yanında avukatı olmadığı için ifade vermediğini belirterek, “İfade vermek istemediğimi söyledim ve hiçbir şekilde ifade vermedim. Beni yaklaşık 7 saat hücrede tuttular. Çıplak şekilde fotoğraflarımı çektiler” diye konuştu.

Hakkını sonuna kadar savunacağını vurgulayan Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım. Bugün itibarıyla vekaletimi avukat arkadaşlara veriyorum. Onlar da beni devlet polisine karşı gelmekten dolayı mahkemeye vermek istiyorlarmış” dedi.

‘BİZ ONUN ARKASINDAYIZ’

Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olayla ilgili kendisini aramasından çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ünsal, “Cumhurbaşkanımız aradı, durumumu öğrenmek istedi. Durumu izah ettik, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah’ım Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler versin. Yine ‘Sonuna kadar Reis’ diyorum. Biz onun arkasındayız“ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra milletvekillerinin, büyükelçi ve başkonsolosun da kendisini aradığını ve hukuki, maddi ve manevi her türlü desteğin sunulduğunu aktaran Ünsal, gerek sosyal medyada gerekse diğer platformlarda kendisine destek çıkanlara teşekkür etti.

Almanya’da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal’ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.