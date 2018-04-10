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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
10.04.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Kendisini darp eden polise dava açıyor

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Kendisini darp eden polise dava açıyor

Almanya’da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım. Vekaletimi avukat arkadaşlara veriyorum” dedi.

STUTTGART’taki olay hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf Ünsal (38), bir iş görüşmesinden çıktıktan sonra aracına doğru gittiği sırada terör örgütü PKK yandaşları tarafından kurulan standı ve stantta örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asıldığını gördüğünü söyledi. 

Bunun üzerine iş ortağının yanından ayrılıp neler olduğuna bakmak için standın yanına gittiğini dile getiren Ünsal, “Sonra Afrin afişlerini gördüm, kanlı bebekler, kolu kopmuş çocukların fotoğraflarını koymuşlardı oraya. ‘Terörist Erdoğan’ dedikleri zaman orada şalterlerim attı. Ben de ‘Terörist sizsiniz. Mehmetçik Afrin’e girdi, hiçbir sivilin burnu kanamadı’ dedim. Zaten bunu dedikten sonra sağdan soldan beni darp ettiler” dedi.

‘ARALARINDA FETÖCÜLER DE VARDI’
Darp sırasında polislerin gelip kollarını tuttuğunu ve bu sırada kendisine yönelik şiddetin devam ettiğini anlatan Ünsal, şöyle devam etti:
“Beni darp edenlerin arasında FETÖ’cüler de vardı. Bunun altını çizmek istiyorum. Onlar da saldırdılar. Sonra polisler beni yıkmaya çalıştı. Sonrasını görüntülerde gördüğünüz gibi otobüslerin oraya götürdüler. Polis beni götürdükten sonra kaburgalarımdan darbe yedim, nefesim kesildi, sonra yere yıktılar.“
Yusuf Ünsal, olay sonrasında polisin ifade almak için kendisini üç ayrı karakola götürdüğünü ancak yanında avukatı olmadığı için ifade vermediğini belirterek, “İfade vermek istemediğimi söyledim ve hiçbir şekilde ifade vermedim. Beni yaklaşık 7 saat hücrede tuttular. Çıplak şekilde fotoğraflarımı çektiler” diye konuştu.
Hakkını sonuna kadar savunacağını vurgulayan Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım. Bugün itibarıyla vekaletimi avukat arkadaşlara veriyorum. Onlar da beni devlet polisine karşı gelmekten dolayı mahkemeye vermek istiyorlarmış” dedi.

‘BİZ ONUN ARKASINDAYIZ’
Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olayla ilgili kendisini aramasından çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ünsal, “Cumhurbaşkanımız aradı, durumumu öğrenmek istedi. Durumu izah ettik, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah’ım Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler versin. Yine ‘Sonuna kadar Reis’ diyorum. Biz onun arkasındayız“ ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra milletvekillerinin, büyükelçi ve başkonsolosun da kendisini aradığını ve hukuki, maddi ve manevi her türlü desteğin sunulduğunu aktaran Ünsal, gerek sosyal medyada gerekse diğer platformlarda kendisine destek çıkanlara teşekkür etti.
Almanya’da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal’ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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