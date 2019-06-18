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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
18.06.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

'Kassel’e baktığımızda Halit Yozgat’ı hatırlıyoruz'

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'Kassel’e baktığımızda Halit Yozgat’ı hatırlıyoruz'

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Watler Steinmeier, 2 hafta önce evinin bahçesinde tek mermi sıkılarak öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin aydınlatılmasının en yüksek önceliğe sahip olduğunu söyledi.

STEINMEIER, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 2000 ile 2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlere işaret ederek, ülkenin yakın geçmişindeki örneklerin, her olayın ivedilikle ve kapsamlı aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.
Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley ise Lübcke cinayetini akıl almaz bir suç olayı olarak niteleyerek, “Kassel’e baktığımızda elbette Halit Yozgat cinayetini hatırlıyoruz” dedi.

Kassel’e baktığımızda Halit Yozgat’ı hatırlıyoruz
Frank Watler Steinmeier

Federal Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturmayı yürütmesinin doğru olduğunu ifade eden Barley, başsavcılığın hızlı bir şekilde soruşturma yapması ve olayın yoğun bir şekilde incelenmesinin NSU cinayetlerinden çıkarılan dersin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Kassel’e baktığımızda Halit Yozgat’ı hatırlıyoruz
Angela Merkel

‘KAPSAMLI ŞEKİLDE AYDINLATILMALI’
Almanya Başbakanı Angela Merkel de Meseberg kentinde düzenlediği basın toplantısında, olaya ilişkin tüm şüphelerin incelenmesi gerektiğini belirterek, “Olayın arka planının hızlı bir şekilde aydınlatılması için Federal Başsavcılığın soruşturmayı yürütmesi doğru ve önemlidir” değerlendirmesinde bulundu. Soruşturmanın devam ettiğine işaret eden Merkel, nihai bir değerlendirme yapmak için olayın kapsamlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.
2 Haziran’da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Bölge Valisi Lübcke’nin cinayetine ilişkin 45 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan E. hafta sonu gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, şüpheli Stefan E.’nin cinayeti aşırı sağcı motivasyonla işlediğinin varsayıldığını açıklamıştı.

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