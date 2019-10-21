‘Kara Şimşek’ten sonra Trabant’a bindi: Keşke benim olsa...
Türk televizyon izleyicilerinin ‘Kara Şimşek’ adlı diziyle tanıdığı Amerikalı ünlü oyuncu ve müzisyen David Hasselhoff, Berlin’de klip çekti. 67 yaşındaki oyuncu, Doğu Almanya’nın simgesi basit motorlu nostaljik otomobil Trabantları çok sevdi ve “Keşke benim de bir tane olsa” dedi.
KARA Şimşek adlı dizide dönemin teknoloji harikası otomobil KITT ile bütünleşen David Hasselhoff, bu kez teknolojiden nasibini almamış son derece basit motorlu nostalji Trabant otomobillerle Berlin’de klip çekti. Almanya’da Trabi olarak bilinen otomobille şehir turu da atan Hasselhoff’a hem Berlinliler hem de kenti ziyaret eden turistler büyük ilgi gösterdi.
Doğu Almanya’nın simgesi haline gelen Trabant otomobilleri çok sevdiğini söyleyen 67 yaşındaki oyuncu “Çok sempatik ve eğlenceli. Keşke benim de garajımda bunlardan bir tane olsa” dedi.
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