Kara gömüldüğünü görünce trenden atladılar
Avusturya’da trenin raylardan kaldırdığı karların altında bir keçinin kaldığını gören işçiler hemen trenden atlayarak imdadına yetişti. Sakince kurtarılmayı bekleyen keçi ise kurtarıldıktan sonra hızla ormana kaçarak izini kaybettirdi.
AVUSTURYA’da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin yardımına koştu. Kürekleri ile keçinin bulunduğu alana gelen işçiler yavaş yavaş karları küredi. Hareketsiz şekilde kurtarılmayı bekleyen keçi, üzeri tamamen açıldıktan sonra hızla ormana kaçtı. Yaşanan bu anlar ise trendeki bir başka görevli tarafından kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle