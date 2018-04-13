İtalyanlar Göbeklitepe’ye inanamadı

İTALYA’nın önde gelen 10 seyahat acentesinin temsilcileri, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün daveti üzerine, THY sponsorluğunda dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe ören yerini gezdi. Konuk heyet, UNESCO “Dünya Miras Geçici Listesi”nde bulunan Göbeklitepe’deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt aldı.

Heyet sözcüsü Bruno Alegi, İtalya’da özellikle tarihi mekanlara özel ilgi duyan ciddi bir kitlenin bulunduğuna işaret ederek Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

BU KADAR GÜZEL OLACAĞINI UMMUYORDUK

Göbeklitepe’nin insanlığın en eski yerleşim yeri olarak korunmuş çok özel bir yer olduğunu vurgulayan Alegi, “İlk gördüğümde inanasım gelmedi, beklediğimden çok daha güzeldi. Göbeklitepe’nin UNESCO üyesi olması çok doğal ve mutlaka olmalı. Göbeklitepe’yi diğer adaylar ile karşılaştırmak zor olur. İtalya’da fazla sayıda UNESCO üyesi miras var. Kendi açımdan söylemek gerekirse bu kadar ummuyordum. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Kendimi şu anda çok zenginleşmiş hissediyorum, çok etkilendim” dedi.

BURAYI İTALYA’DA ANLATACAĞIZ

Sadece arkeolojik alanlara özel turlar düzenleyen bir acentesi bulunan heyet üyelerinden Federica Paterno da “Göbeklitepe çok sıra dışı bir yer ve çok etkilendik, buranın böyle olduğunu mutlaka İtalyan turistlere aktaracağız. İtalya’da Bologna Üniversitesi ile bağlantıya geçip oradaki arkeoloji öğrencilerini buraya getireceğiz. Göbeklitepe ziyaretçiler açısından da kent merkezine 20 kilometrelik mesafede bulunmasıyla son derece ulaşılabilir bir konumda. Arkeoloji merakı olanlar gerçekten Göbeklitepe’den çok etkilenir” diye konuştu.

YAKINDA İTALYANLARI GÖRECEĞİZ

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise heyeti kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek “İtalya, Şanlıurfa için yeni bir pazar. İnşallah bunu değerlendirmek istiyoruz. Özellikle kuzey İtalya kesimi kültür ve arkeoloji turizmine büyük ilgi duyuyor. Biz de çok zengin olduğumuz bu alandaki potansiyelimizi kullanmak istiyoruz. Bu önemli bir başlangıç olacak biz bu acentelerin geri dönüşleriyle Şanlıurfa’da yakında İtalyanları görmeye başlayacağız” dedi.