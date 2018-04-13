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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA
13.04.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

İtalyanlar Göbeklitepe’ye inanamadı

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İtalyanlar Göbeklitepe’ye inanamadı

İtalya’daki önemli seyahat acentelerinin temsilcileri, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi kabul edilen Göbeklitepe’yi gezdi. İtalyan heyetin sözcüsü Bruno Alegi “Bu kadarını beklemiyorduk. İnanasımız gelmedi” dedi.

İTALYA’nın önde gelen 10 seyahat acentesinin temsilcileri, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün daveti üzerine, THY sponsorluğunda dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe ören yerini gezdi. Konuk heyet, UNESCO “Dünya Miras Geçici Listesi”nde bulunan Göbeklitepe’deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt aldı.
Heyet sözcüsü Bruno Alegi, İtalya’da özellikle tarihi mekanlara özel ilgi duyan ciddi bir kitlenin bulunduğuna işaret ederek Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İtalyanlar Göbeklitepe’ye inanamadı

BU KADAR GÜZEL OLACAĞINI UMMUYORDUK
Göbeklitepe’nin insanlığın en eski yerleşim yeri olarak korunmuş çok özel bir yer olduğunu vurgulayan Alegi, “İlk gördüğümde inanasım gelmedi, beklediğimden çok daha güzeldi. Göbeklitepe’nin UNESCO üyesi olması çok doğal ve mutlaka olmalı. Göbeklitepe’yi diğer adaylar ile karşılaştırmak zor olur. İtalya’da fazla sayıda UNESCO üyesi miras var. Kendi açımdan söylemek gerekirse bu kadar ummuyordum. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Kendimi şu anda çok zenginleşmiş hissediyorum, çok etkilendim” dedi.

İtalyanlar Göbeklitepe’ye inanamadı

BURAYI İTALYA’DA ANLATACAĞIZ
Sadece arkeolojik alanlara özel turlar düzenleyen bir acentesi bulunan heyet üyelerinden Federica Paterno da “Göbeklitepe çok sıra dışı bir yer ve çok etkilendik, buranın böyle olduğunu mutlaka İtalyan turistlere aktaracağız. İtalya’da Bologna Üniversitesi ile bağlantıya geçip oradaki arkeoloji öğrencilerini buraya getireceğiz. Göbeklitepe ziyaretçiler açısından da kent merkezine 20 kilometrelik mesafede bulunmasıyla son derece ulaşılabilir bir konumda. Arkeoloji merakı olanlar gerçekten Göbeklitepe’den çok etkilenir” diye konuştu.

İtalyanlar Göbeklitepe’ye inanamadı

YAKINDA İTALYANLARI GÖRECEĞİZ
Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise heyeti kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek “İtalya, Şanlıurfa için yeni bir pazar. İnşallah bunu değerlendirmek istiyoruz. Özellikle kuzey İtalya kesimi kültür ve arkeoloji turizmine büyük ilgi duyuyor. Biz de çok zengin olduğumuz bu alandaki potansiyelimizi kullanmak istiyoruz. Bu önemli bir başlangıç olacak biz bu acentelerin geri dönüşleriyle Şanlıurfa’da yakında İtalyanları görmeye başlayacağız” dedi.

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