İsveç’te Türk öğrenciler su projesiyle dereceye girdi
İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Uluslararası Su Haftası Forumu kapsamında düzenlenen ‘Gençler Su Ödülü’ yarışmasında, Türkiye’den Birsen Beril Bildirici ve Elifnaz Saatçi projeleriyle önemli bir başarıya imza attı.
TARİHİ Bern Otel’de düzenlenen ödül törenine, İsveç Veliaht Prensesi Viktoria, Türkiye’nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan, Devlet Su İşleri (DSİ) Dış Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, DSİ Dış İlişkiler Müşavirliğinden Hasan Basri Yüksel, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Stockholm Maslahatgüzarı Özkan, Bildirici ve Saatçi’yi, 500 proje arasından 32’nci olan ‘Suyun Üzerindeki Yağ Tabakasını Temizleme’ isimli projeleri nedeniyle tebrik etti.
Ortaokuldan beri bilimle ilgilendiğini belirten Bildirici, araştırmalarının çoğunda doğayı koruma ve su kirliliğinin önlenmesine odaklandığını vurguladı. Bildirici, “Su yüzündeki petrol ve yağ oluşumu bizi oldukça rahatsız etti. Suyun yüzündeki yağı emen fakat suyu emmeyen bir malzeme üreteceğimizi düşündük. Bunu da keçi, koyun kılı ve yapağı ile başardık” dedi.
Yarışmada Avustralyalı Macinley Butson’ın ‘Sudaki Zararlı Ultraviyole Radyasyon Güneş Işınlarını Tespit Ederek Yok Etme’ projesi birinci oldu.
Öğrencilere 15 bin dolar ödül verildi.
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