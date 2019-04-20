İsveçliyi şaşırtan hareket! ‘Dünyayı Ömer gibiler kurtaracak’
İsveç’teki Türk taksici Ömer Temel, cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine havalimanında kredi kartını verdiği için ülkede kahraman oldu.
ÜLKENİN en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten okurlarına duyururken, Ömer Temel sosyal medyada kahraman ilan edildi. Temel, Türklerin iyiliksever bir millet olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bizim milletimiz için bu tür iyilikler normal karşılanıyor. İsveç’te ise anormal ve hayretler içinde karşılanıyor” dedi. Olayın İsveç medyasında yankı bulmasına şaşırdığını ifade eden Temel, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi: “Perşembe sabahı saat 06.00’da Christer Östlund isimli İsveçli müşteriyi havalimanına götürmek için aldım. Havalimanına yaklaştığımızda müşteri panikledi, cüzdanını ve banka kartlarını evde unuttuğunu söyledi. İki günlüğüne yurt dışı gezisi varmış. Taksi ücretini sonra ödeyebileceğini söyledim ve gittiği ülkede harcama yapması için banka kartımı teklif ettim. Teklifim karşısında dondu kaldı. İnanamadı. ‘Gerçekten ilk defa taksisine binen birine güvenerek kartını ve şifresini veriyor musun?’ diye sordu. Şaşkınlık içinde tekrar tekrar sordu.”
‘30 BİN KRON TEKLİF ETTİ’
“İki gün sonra tekrar havalimanına giderek İsveçli müşteriyi karşıladım. Dönüşünde kendisini almam için telefon etti. Havalimanında karşıladığımda ‘Hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Hele hele bir İsveçli asla bunu yapmaz. Sen nasıl böyle bir şey yaptın?’ diye tekrar tekrar sorular sordu. ‘Biz Türklerin kültüründe var, biz yardım etmeyi severiz. Bizim için bu olaylar normal’ cevabını verdim. Gezi esnasında 4 bin 500 kron harcamış. Paramı iade ettikten sonra iyiliğin karşılığı olarak 30 bin kron da para teklif etti. Kabul etmedim. Eşi de yanındaydı, çok şaşırdılar.”
‘ÖMER KAHRAMAN İLAN EDİLDİ’
Bir bankada müdür olarak çalışan Christer Östlund ise “Almanya ve Fransa’ya iki günlük iş gezimi Ömer kurtardı. Hâlâ dünyada böyle insanlar varmış. Dünyayı Ömer gibiler kurtaracak” diye konuştu.
Olayın duyulmasından sonra sosyal medyada Ömer Temel’in büyük övgüler aldığını söyleyen Östlund, “Tüm yorumlar pozitif. Ömer kahraman ilan edildi. Başbakan olarak görmek isteyenler bile var” dedi.
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