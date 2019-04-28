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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
28.04.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

İsveç’in ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülünü Türk akademisyen kazandı

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İsveç’in ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülünü Türk akademisyen kazandı

Her yıl Nobel Edebiyat Ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ‘Beyinde dil ve duygu gelişimi’ çalışmalarından dolayı Türk akademisyen Dr. Hatice Zora’yı ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülüne layık gördü. Zora, ödülünü İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı.

DÜNYACA ünlü Nobel Edebiyat ödülünü veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Stockholm Üniversitesinde beyin, dil bilimi ve nörofizyoloji alanında araştırmalar yapan öğretim görevlisi Türk akademisyen Dr. Hatice Zora’yı, ‘Beyinde dil ve duygu gelişimi’ üzerine çalışmalarından dolayı ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülüne layık gördü.
Kraliyet Sarayı’ndaki ödül törenine, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi üyeleri Anders Olsson, Bo Ralph, Horace Engdahl ve Tomas Riad katıldı. Zora, ödülünü Kral Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı. Zora’ya ayrıca 120 bin kron (yaklaşık 75 bin lira) para ödülü de verildi.

İsveç’in ‘Kraliyet Hanedanı’ ödülünü Türk akademisyen kazandı

RUHSAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK
Ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Zora, “Bu ödülü bir Türk akademisyen olarak almaktan gurur duydum” dedi. İsveç’teki bilimsel çalışmalarından da bahseden Zora, şunları kaydetti: “Dil melodisi (prosodi) üzerine deneysel çalışmalarım bulunuyor. Melodinin iletişimde iki işlevi bulunmaktadır: Bilişsel (dilsel) ve duygusal. Melodi İstanbul’daki ilçe olan Bebek’ten çocuk olan bebeği ayırt etmemizi sağladığı gibi, karşımızdaki kişinin içinde bulunduğu ruh halini anlamamızı da sağlar. Bu iki işlev beyinde farklı bölgelere ve mekanizmalara atfedilmektedir. Nörolojik ve dilbilimsel çalışmalar, bilişsel işlevin kortekste, duygusal işlevin ise subkortekste ortaya çıktığını göstermektedir. Beynin duygusal ve bilişsel melodiyi nasıl ayırt ettiği ve bu iki işlevin etkileşiminin altında yatan nörolojik bağlantılar hakkında bilgimiz çok kısıtlı. Ben, çeşitli beyin görüntüleme tekniklerini kullanarak, beynin derinliklerinde bu iki işlev arasındaki bağlantıyı araştırıyorum.”
Çalışmalarının, çeşitli ruhsal hastalıkların tedavisinde katkısının olacağını vurgulayan Zora, “Araştırma sonuçlarının, insanlıkta bilişsel (dilsel) kabiliyetin nasıl ortaya çıkıp geliştiğini anlamamıza, sosyal biyoloji ve psikoloji alanlarına katkısı olacaktır” diye konuştu.

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