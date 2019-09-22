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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.09.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

İsveç ve Norveç de katıldı: AB’den bağımsız ordu büyüyor

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İsveç ve Norveç de katıldı: AB’den bağımsız ordu büyüyor

Fransa’nın öncülüğüyle ortaya çıkan, aralarında Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu Avrupa Birliği’nden (AB) bağımsız hızlı askeri müdahaleyi kolaylaştıracak bir kuvvet olan ‘Avrupa Müdahale İnisiyatifi’ne İsveç ve Norveç de katıldı. Üye ülke sayısı 12’ye çıktı.

HOLLANDA’nın Hilversum kentinde, AB’den 9 ülkenin savunma bakanı, 2 ülkenin devlet müsteşarı ve bir ülkeden amiralin katılımıyla, Avrupa stratejik savunma kültürünü güçlendirmek ve Avrupa’daki çeşitli silahlı kuvvetler arasında daha fazla iş birliği ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmek için toplantı düzenlendi. AB’den bağımsız hareket ederek hızlı askeri müdahaleyi kolaylaştıracak bir kuvvet olan ‘Avrupa Müdahale İnisiyatifi’ne yeni katılan İsveç ve Norveç’in üyeliği için imza töreninin yapıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

İsveç ve Norveç de katıldı: AB’den bağımsız ordu büyüyor
ÜLKE SAYISI 12’E ÇIKTI
Toplantıya Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld’in yanı sıra Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik, Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho, Belçika Savunma Bakanı Didier Reynders, Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, İsveç Savunma Bakanı Defensie Peter Hultqvist, İngiltere Savunma Bakanlığı Devlet Müsteşarı Anne-Marie Trevelyan, Almanya Savunma Bakanlığı Devlet Müsteşarı Peter Tauber ve İspanya Amirali Juan Martinez Nunez katıldı.
Fransa’nın öncülüğüyle ortaya çıkan inisiyatife katılan ülkeler arasında Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Norveç ve İsveç bulunuyor.

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