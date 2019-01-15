İstihbarattan izleme kararı çıkacak mı?
Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), aşırı sağcı parti AfD’yi takip altına alacak mı? Uzun süredir eyalet istihbarat birimlerinin belge ve raporlarını inceleyen Federal İstihbarat Teşkilatı, önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak. İstihbaratın, ya partinin tamamını ya da bir bölümünü izleme kararı alması bekleniyor.
İSTİHBARATIN izleme kararı büyük önem taşıyor. AfD’nin izlenmesi demek, partinin ve yöneticilerinin her türlü haberleşmelerinin sıkı bir takip altına alınması anlamına geliyor. İstihbarat tarafından izlenmekten korkan AfD, parti içinde militan aşırı sağ açıklamalarıyla tanınan üyelerini partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak istihbarat da izleme kararının mahkeme tarafından geri dönmemesi için titiz bir çalışma yürütüyor. Eyalet istihbarat teşkilatlarının hazırladığı rapor ve belgeleri inceliyor. Belgeler, partinin radikal olduğunu kanıtlar yönde çıkarsa izleme kararı alınacak.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, ellerinde istihbarat tarafından izlenen ‘Kimlik Hareketi’ (İdentitaere Bewegung) adlı radikal sağ örgütle AfD’nin çok sıkı bağlar içinde olduğunu gösteren ve AfD’nin izlenmesine delil olacak yeni belgeler olduğunu yazdı. Gazetenin elindeki fotoğraflara göre AfD ve Kimlik Hareketi yöneticileri iş birliği içinde.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle