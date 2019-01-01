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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
01.01.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

İstanbul müftüsü Mekke’nin fethi için Almanya’da

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İstanbul müftüsü Mekke’nin fethi için Almanya’da

Almanya’nın Köln kentinde, Mekke’nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz katıldı.Yılmaz, “Biz fetih deyince gönüllerin fethini, kalplerin fethini, güzelliklerle insanların tanıştırılmasını ve buluşturulmasını istiyoruz” dedi

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Chorweiler Camisi’ndeki program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Cumhurbaşkanlığı Millet Camisi İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mekke’nin fethine ilişkin bilgiler verdi. Yılmaz, Hazreti Muhammed’in, özellikle Veda Hutbesi’nde çok önemli mesajlar verdiğini vurguladı. Hazreti Muhammed’in bu hitabında öncelikle ümmetine 23 yıllık bir muhasebe yaptığını dile getiren Yılmaz, “İnsan hakları, kadın hakları, ekonomik ve sosyal haklar konularında neler yaptığını özetlemiş, haksızlıkların ayağının altında olduğunu ilan etmiş ve ‘Burada bulunanlar benim sözlerimi burada bulunmayanlara ulaştırsınlar’ buyurmuştur” ifadesini kullandı.

‘İSLAM KUZEY AFRİKAYA KADAR YAYILDI’
Yılmaz, 110 bin sahabeden yalnızca 10 bin kadarının kabirlerinin Mekke ve Medine’de olduğunu, diğerlerinin mezarlarının başka ülkelerde bulunduğunu aktardı. Yılmaz, “Çünkü orada bulunan her sahabe orada söylenen sözü kendisine söylenmiş kabul ederek, at sırtında, deve sırtında yollar aşarak, çöller aşarak Resulullah’ın mesajını yeni gönüllere taşıma derdine düşmüşler ve 100 yıl içinde İslam Kafkaslar’a, Orta Asya’ya ve Anadolu içlerine ve Kuzey Afrika’ya kadar yayılmıştır” dedi. İlahiler okunan ve dualar edilen program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

 

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