İşlemleri beğenmedi 3 büyükelçiliğin binasını yaktı
İsveç’in başkenti Stockholm’de Portekiz, Arjantin ve Tunus büyükelçiliklerinin bulunduğu bina yandı. Portekiz Büyükelçiliği’nde işi bulunan bir kişinin, işlemlerden memnun kalmadığı gerekçesiyle binayı kundakladığı iddia edildi.
İSVEÇ gazetesi Aftonbladet’in haberine göre, Portekiz Büyükelçiliği’nde işi bulunan bir kişi yapılan işlemlerden memnun olmadığı gerekçesiyle binayı kundakladı. 14 kişinin yaralandığı yangına 20 itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile müdahale edildi. Yangını çıkardığı iddia edilen 50 yaşındaki kişi gözaltına alınırken devlet televizyonu SVT, Stockholm’ün Narvavegen caddesindeki binada çıkan yangının merkezinin Portekiz Büyükelçiliği olduğunu duyurdu.
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