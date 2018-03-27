İslam tartışması Almanya’yı bölüyor
Almanya’da hükümet ortağı iki kardeş parti arasında İslam kavgası, toplumu bölüyor. Tartışmayı başlatan İçişleri Bakanı’na tepkiler sürüyor.
“İSLAM, Almanya’ya ait değil” sözleriyle toplumu ikiye bölen İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in durup dururken, bu tartışmayı niçin başlattığı konusunda farklı iddialar dolaşıyor. Bu iddiaların temeli şöyle:
Başbakan Merkel ve kabinesi 14 Mart’ta yemin ederek göreve başladı. Bavyera’da eyalet başbakanlığı koltuğunu bırakıp Federal İçişleri Bakanı olarak Berlin’e gelen Horst Seehofer 15 Mart tarihinde Bild Gazetesi’ne verdiği demeçte “İslam, Almanya’ya ait değil” dedi. Demeç 16 Mart tarihli Bild gazetesinde yayınlandı. Aynı gün Bavyera’da Seehofer’in yerine eyalet başbakanı olarak Markus Söder seçildi ve Meclis’te yemin ederek göreve başladı. Kulislerde Seehofer’in bu demeçle hem Başbakan Merkel hem de eyalet başbakanı koltuğunu istemeyerek devrettiği Söder’den rol çalmaya çalıştığı konuşuluyor.
‘BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAM’
İçişleri Bakanı Seehofer’in demecine aynı gün şansölye Merkel itiraz etti. Merkel, “Müslümanlar da, onların dini İslam da Almanya’ya aittir” dedi. Merkel bununla yetinmedi. 21 Mart’ta Meclis’te hükümet açıklamasında konuyu tekrar gündeme getiren Merkel, ‘İslam, Almanya’ya aittir’ sözüne vurgu yaptı. Merkel’in bakanlar kurulunda kendisine hiç çıtlatmadan konuyu yeniden gündeme taşımasına kızan Seehofer, “İslam Almanya’ya ait değil politikamdan bir milim bile geri adım atmam” diye Merkel’e kafa tuttu. İki kardeş parti lideri ve hükümet ortağı arasında çıkan bu tartışma kamuoyunu ikiye böldü.
‘ALMANYA’YA KATKI VERİYORLAR’
Tartışmalara Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve SPD Başkan Yardımcısı Malu Dreyer de katıldı. CDU’lu Altmaier, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, “Her sabah vaktinde işine giden ve ağır işlerde çalışan göçmenler bizim toplumumuzun bir parçası ve Almanya’nın ekonomik başarısına katkı veriyorlar” dedi. Çok sayıda Müslümanın uzun süredir, yasalara saygılı ve barış içinde yaşadığı Almanya’da İslam’ın da Almanya’ya ait olduğunu söyleyen Altmaier, Merkel’e destek çıktı ve “Ben de aynı fikirdeyim” dedi.
Hükümet ortağı SPD Başkan Yardımcısı ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Seehofer’i İslam’ı dolaylı olarak İslamcı terör tehlikesiyle karıştırmakla suçladı ve “Popülizm yapıyor” dedi.
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