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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
27.03.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

İslam tartışması Almanya’yı bölüyor

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İslam tartışması Almanya’yı bölüyor

Almanya’da hükümet ortağı iki kardeş parti arasında İslam kavgası, toplumu bölüyor. Tartışmayı başlatan İçişleri Bakanı’na tepkiler sürüyor.

İSLAM, Almanya’ya ait değil” sözleriyle toplumu ikiye bölen İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in durup dururken, bu tartışmayı niçin başlattığı konusunda farklı iddialar dolaşıyor. Bu iddiaların temeli şöyle: 

Başbakan Merkel ve kabinesi 14 Mart’ta yemin ederek göreve başladı. Bavyera’da eyalet başbakanlığı koltuğunu bırakıp Federal İçişleri Bakanı olarak Berlin’e gelen Horst Seehofer 15 Mart tarihinde Bild Gazetesi’ne verdiği demeçte “İslam, Almanya’ya ait değil” dedi. Demeç 16 Mart tarihli Bild gazetesinde yayınlandı. Aynı gün Bavyera’da Seehofer’in yerine eyalet başbakanı olarak Markus Söder seçildi ve Meclis’te yemin ederek göreve başladı. Kulislerde Seehofer’in bu demeçle hem Başbakan Merkel hem de eyalet başbakanı koltuğunu istemeyerek devrettiği Söder’den rol çalmaya çalıştığı konuşuluyor.

‘BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAM’
İçişleri Bakanı Seehofer’in demecine aynı gün şansölye Merkel itiraz etti. Merkel, “Müslümanlar da, onların dini İslam da Almanya’ya aittir” dedi. Merkel bununla yetinmedi. 21 Mart’ta Meclis’te hükümet açıklamasında konuyu tekrar gündeme getiren Merkel, ‘İslam, Almanya’ya aittir’ sözüne vurgu yaptı. Merkel’in bakanlar kurulunda kendisine hiç çıtlatmadan konuyu yeniden gündeme taşımasına kızan Seehofer, “İslam Almanya’ya ait değil politikamdan bir milim bile geri adım atmam” diye Merkel’e kafa tuttu. İki kardeş parti lideri ve hükümet ortağı arasında çıkan bu tartışma kamuoyunu ikiye böldü.

‘ALMANYA’YA KATKI VERİYORLAR’
Tartışmalara Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve SPD Başkan Yardımcısı Malu Dreyer de katıldı. CDU’lu Altmaier, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, “Her sabah vaktinde işine giden ve ağır işlerde çalışan göçmenler bizim toplumumuzun bir parçası ve Almanya’nın ekonomik başarısına katkı veriyorlar” dedi. Çok sayıda Müslümanın uzun süredir, yasalara saygılı ve barış içinde yaşadığı Almanya’da İslam’ın da Almanya’ya ait olduğunu söyleyen Altmaier, Merkel’e destek çıktı ve “Ben de aynı fikirdeyim” dedi.
Hükümet ortağı SPD Başkan Yardımcısı ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Seehofer’i İslam’ı dolaylı olarak İslamcı terör tehlikesiyle karıştırmakla suçladı ve “Popülizm yapıyor” dedi.

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