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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

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İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

İngiltere hükümetinden iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele isteyen ve bir metro treninin üzerine çıkarak gösteri yapan iki çevreci, sabah işe gitmek isteyen yolculardan dayak yedi.

İNGİLTERE’nin başkenti Londa’da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun iki üyesi, bir metro treninin üzerine çıkarak sabah saatlerinde ulaşımı aksatmaya çalıştı. 

İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

İşe gitmek üzere istasyona gelen yolcular, çevrecilere tepki göstererek trenin üzerinden inmelerini istedi. İnternette yayınlanan görüntülerde, bir yolcunun “İşe gitmem gerekiyor, ekmek götürmem gereken çocuklarım var” dediği duyulurken, başka bir yolcunun da sandviç attığı görüldü.

İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

TRENİN ÜZERİNE ÇIKIP AŞAĞI ATTILAR
Eylemlerine devam eden protestoculardan biri, yolcular tarafından ayağından çekilerek platforma düşürüldü. Eylemine devam eden diğer protestocu ise trenin üzerine çıkan bir yolcu tarafından aşağıya atıldı. Her iki protestocu da istasyon görevlileri müdahale edene kadar yerde dövüldü. Polisten daha sonra yapılan açıklamada, iki ayrı istasyondaki ulaşımı aksatma eylemlerinde 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sky News kanalı ise başka bir istasyonda kendilerini yapıştırıcı ile trene yapıştıran 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İşe geç kalanların öfkesi: Trenin üzerinden atıp yerde dövdüler

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