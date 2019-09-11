‘Irkçılık ve nefret suçlarına sıfır hoşgörü göstermeliyiz’
Federal Meclis’te gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında yaklaşık 40 dakikalık bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu sürenin büyük bir kısmını iklim koruması, AB ve dijitalleşmeye ayırdı. İklim korumasının insanlık görevi olduğunu belirten Merkel, ırkçılık ve nefret suçlarına sıfır hoşgörü gösterilmesini istedi:
“BİZ, iklim korumasıyla ilgili adım atarsak bunun bir maliyeti olacak. Parayı da çok iyi kullanmalıyız. İklim korumasıyla ilgili alınacak önlemler ve yapılacak yatırımlar sosyal piyasa ekonomisine uygun olmalı. İklim ve dijitalleşme yolunda yapılacak yatırımlar, Almanya’nın refahını artırır. İnterneti çok iyi kullandığımızdan emin olmalıyız. Gelecekte refah içinde yaşamak istiyorsak, bu konuda belirleyici olan, iklim korumasının ve dijitalleşmenin üstesinden gelip gelmememiz olacaktır. Dijital alanda dünyanın en iyisi olmalıyız.”
‘AVRUPA İNİSİYATİF KULLANMALI’
“Almanya’nın, İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda çok iyi hazırlık yaptık. Anlaşmasız ayrılığa da hazırız. ABD, eskiden olduğu gibi bugün de süper güç, ancak Çin’i de göz ardı etmemek gerekir. Çin’in çok taraflı anlaşmalarda artan sorumluluğu bulunuyor. Almanya, Çin ile diyalogda iyi bir yolda Avrupa da güçlü. Avrupa ülkeleri çatışmaların yaşandığı bölgelerde çözüm için inisiyatif almalı. Nükleer silah konusunda İran ile diyaloğu sürdürmeliyiz. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin çözümü için de Avrupa sorumluluk üstlenmeli. Dünyadaki sorunların çözümünden geriye Avrupa’nın ayak izleri kalmalı.”
NEFRETE SIFIR HOŞGÖRÜ
Almanya’da gönüllü çalışmaların önemine de değinen Başbakan Merkel, şöyle devam etti: “Devlet, demokrasiyi yaşatmak için çok şey yapmak zorunda. Ancak bilinmeli ki, hukuk devleti halkın tutumu ve iradesiyle ayakta kalır. Bizim sorumluluğumuz, halkın iradesini güçlendirmek olmalı. Yahudilere ve yabancılara yönelik yapılan saldırılarla ve kullanılan nefret diliyle mücadele etmeliyiz. Irkçılığa ve nefrete sıfır hoşgörü göstermeliyiz. Eğer böyle yapmazsak, birlikte yaşamayı başaramayız. Uzman iş gücü konusunda çıkardığımız yasa, işleyebilir olmalı. Almanya’nın uzman çalışanlara ihtiyacı var.”
Merkel, konuşması sırasında kendisine yönelik yapılan sözlü sataşmalara da kimi zaman kayıtsız kalmayarak cevap verdi.
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