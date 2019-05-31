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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK/ Münih
31.05.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

İlk maç Bayern Münih'le!

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İlk maç Bayern Münih'le!

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki Audi Kupası'na ülkemizden Fenerbahçe de katılacak, turnuva 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Her yıl FC Bayern Münih kulübü tarafından düzenlenen ve Audi sponsorluğunda düzenlenen 4'lü kupa turnuvasına bu yıl Türkiye'den Fenerbahçe futbol takımı davet edildi.

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki Audi Kupası 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Turnuvaya ayrıca, FC Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham Hotspur futbol takımları da katılacak.
Turnuvanın ilk günü saat 18.00 de Allianz Arena sahasında Real Madrid ile Tottenham Hotspur oynayacak. Aynı gece saat 20.30 da Bayern Münih ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu maçların galipleri 31 Temmuz Çarşamba günü final maçına çıkacaklar.

İlk maç Bayern Münihle
ANTREMAN TÜRKGÜCÜ SAHASINDA
Bu arada, Fenerbahçe turnuva için antreman çalışmalarını Münih Türkgücü Atasporun sahasında yapacak. Turnuvanın biletleri satışa sunulurken, Bayern Münih be Audi Cups internet sitesinden satın alınabilir.

İşte Fenerbahçe'nin fikstürü...

30 Temmuz

TSİ 18:00 Tottenham-Real Madrid
TSİ 20:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 Temmuz

TSİ 18:00 3.'lük maçı
TSİ 20:30 Final maçı

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