İlana bekar olduğunu yazınca...
Bavyera sınırları içinde kalan 2 bin 800 nüfuslu Kollnburg’un 45 yaşındaki Belediye Başkanı Josefa Schmid, beldedeki doktor sıkıntısına ilginç bir yöntemle çözüm buldu. Doktorlara yönelik basılan gazeteye küçük bir ilan veren Schmid, ilana da, “Beldenin doktor açığı var. Aramızda kalsın kadın belediye başkanı daha evli değil” diye yazdı.
BU ilan bir anda doktorların ilgisini çekti ve hiç beklemedikleri kadar başvuru yapıldı. Hatta sadece yakın çevrelerden değil, Almanya genelinden başvuru yağmaya başladı. Verdiği ilanla amacına ulaşan Belediye Başkanı Josefa Schmid, çok sayıda başvuruyu görünce çok sevindiklerini söyledi: “Bu küçük cümle büyük bir efekt yarattı. Çok fazla başvuru yapıldı. Başvurular biraz fazla bile oldu. Evli ve çocukları olan bir kadın doktorla görüştük. Frankfurt’tan ayrılıp bizim beldeye gelecek. Ayrıca iki doktorla daha görüşmelerimiz sürüyor. Bunlardan biri Kuzey Ren Vestfalya’da diğeri de Hannover’de yaşıyor. Almanya’da ciddi oranda doktor açığı bulunuyor. Biz açığımızı esprili bir ilanla çözdük. Kimi beldeler doktorlara önemli olanaklar sunuyor. Biz o kadar olanak sunamıyoruz. Sorunumuzu küçük bir ilanla çözmenin sevincini yaşıyoruz.”
Kollnburg Belediye Başkanı Schmid’in farklı bir yöntemle doktor ihtiyacını giderdiğini belirten Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Uwe Brandl, “Bu yöntemin Kollburg için işe yaraması güzel. Ama her yer için işe yarayacağını sanmıyorum. Siyasetin bu soruna ciddi bir çözüm bulması gerekir” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle