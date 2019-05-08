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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
08.05.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

İkinci düello Almanca oldu

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İkinci düello Almanca oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken Muhafazakar Hıristiyan Demokrat partilerin (EVP) liste başı adayı Manfred Weber ile Avrupa Sosyal Demokratlar’ın adayı Hollandalı Frans Timmermans ikinci düelloya Almanca çıktılar.

WEBER, seçimlerden güçlü çıkarak Avrupa Komisyonu Başkanı olmak istiyor. Timmermans ise halen Komisyon Başkan Yardımcısı. Hollandalı Timmermans, Almanca dahil 7 dili ana dili gibi konuşuyor. Nisan ayında yapılan birinci televizyon düellosunda adaylar İngilizce konuşmuştu. Alman aday Manfred Weber burada biraz zorlanmıştı. İkinci düello ise ARD televizyon kanalının ‘Wahlarena’ programında Almanca yapıldı. Ana dilinde konuşma avantajına rağmen Weber, Timmermans’a yetişmekte zorlandı. Timmermans, çok iddialı konuştu ve “2030 yılına kadar Avrupa’nın iklim sözleşmesindeki hedeflerini yerine getirmesi için şahsen tüm sorumluluğu üstleniyorum” dedi.

ALMAN OTOMOBİL SANAYİ UYUDU
İklimin korunması konusunda zorlanan Weber, konuyu sosyal sorunlara çekmek istedi. Weber, “Sosyal sorunlar da var. Fransa’da sarı yelekliler akaryakıt fiyatlarına vergi zammından dolayı sokağa döküldü” dedi.
Timmermans anında karşılık verdi: “Vites değiştirmemiz lazım. Maalesef Alman otomobil sanayi bu konuda uyudu.”
Weber, “IG Metal sendikası başkanı bana dedi ki, eğer böyle abartmaya devam edersek, yakında VW fabrikasının anahtarını Kaliforniya’da Tesla’ya teslim ederiz” diye konuştu. Ancak Timmermans, “Siz bir şey yapmamak için hep bir gerekçe buluyorsunuz. 1 milyon tür doğada yok oluyor. Böyle giderse doğada hayvan kalmayacak” dedi.

‘PAZARLARI AÇMALIYIZ’
Timmermans, Avrupa’ya göç konusunda ise Afrika ile Avrupa’nın barışmasını istedi ve Afrika’ya sıkı bir ‘Marshall Planı’ önerdi. Weber ise, “Biz Afrika’yı siyasetimizin ana projesi yapmalıyız. Özel ortaklıkla pazarları açmalıyız” dedi. Suriye’de tutuklu DAEŞ militanlarının Avrupa’ya geri dönmemesi için ne düşündükleri sorusuna Weber, Suriye’deki Kürtlerle konuşup onların orada yargılanması için çalışacağını söyledi. Timmermans ise uluslararası bir mahkeme kurulmasını önerdi.

WEBER’İ BİR PUAN DAHA GEÇTİ
Weber, göçmenler iş bulurken kendileri iş bulamayan Avrupalı gençlerin aşırı sağ partilere gittiğini savundu ve Avrupa’da ortak işsizlik sigortası taleplerini reddetti. Weber “Çipras pahalı hatalar yapıyorsa, bunun için komşularına koşamaz” dedi.
Timmermans, “O zaman Almanya’da ücretlere zam talep edebiliriz” karşılığını verdi. Weber, “Yunanlılar erken emekliye ayrılıyorsa, bunun bedelini biz ödeyemeyiz” diye konuştu.
Timmermans, Avrupa Parlamentosu’nun nasıl gençleştirileceği sorusuna verdiği cevapla Weber’i bir puan daha geçti. Timmermans, gençleri siyasete teşvik etmenin yolunun seçmen yaşını 16-17’ye indirerek sağlanacağını söylerken, Weber siyasetçilerin okullara giderek sınıflarda öğrencilerle konuşmasını önerdi.

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