İkinci düello Almanca oldu

WEBER, seçimlerden güçlü çıkarak Avrupa Komisyonu Başkanı olmak istiyor. Timmermans ise halen Komisyon Başkan Yardımcısı. Hollandalı Timmermans, Almanca dahil 7 dili ana dili gibi konuşuyor. Nisan ayında yapılan birinci televizyon düellosunda adaylar İngilizce konuşmuştu. Alman aday Manfred Weber burada biraz zorlanmıştı. İkinci düello ise ARD televizyon kanalının ‘Wahlarena’ programında Almanca yapıldı. Ana dilinde konuşma avantajına rağmen Weber, Timmermans’a yetişmekte zorlandı. Timmermans, çok iddialı konuştu ve “2030 yılına kadar Avrupa’nın iklim sözleşmesindeki hedeflerini yerine getirmesi için şahsen tüm sorumluluğu üstleniyorum” dedi.

ALMAN OTOMOBİL SANAYİ UYUDU

İklimin korunması konusunda zorlanan Weber, konuyu sosyal sorunlara çekmek istedi. Weber, “Sosyal sorunlar da var. Fransa’da sarı yelekliler akaryakıt fiyatlarına vergi zammından dolayı sokağa döküldü” dedi.

Timmermans anında karşılık verdi: “Vites değiştirmemiz lazım. Maalesef Alman otomobil sanayi bu konuda uyudu.”

Weber, “IG Metal sendikası başkanı bana dedi ki, eğer böyle abartmaya devam edersek, yakında VW fabrikasının anahtarını Kaliforniya’da Tesla’ya teslim ederiz” diye konuştu. Ancak Timmermans, “Siz bir şey yapmamak için hep bir gerekçe buluyorsunuz. 1 milyon tür doğada yok oluyor. Böyle giderse doğada hayvan kalmayacak” dedi.

‘PAZARLARI AÇMALIYIZ’

Timmermans, Avrupa’ya göç konusunda ise Afrika ile Avrupa’nın barışmasını istedi ve Afrika’ya sıkı bir ‘Marshall Planı’ önerdi. Weber ise, “Biz Afrika’yı siyasetimizin ana projesi yapmalıyız. Özel ortaklıkla pazarları açmalıyız” dedi. Suriye’de tutuklu DAEŞ militanlarının Avrupa’ya geri dönmemesi için ne düşündükleri sorusuna Weber, Suriye’deki Kürtlerle konuşup onların orada yargılanması için çalışacağını söyledi. Timmermans ise uluslararası bir mahkeme kurulmasını önerdi.

WEBER’İ BİR PUAN DAHA GEÇTİ

Weber, göçmenler iş bulurken kendileri iş bulamayan Avrupalı gençlerin aşırı sağ partilere gittiğini savundu ve Avrupa’da ortak işsizlik sigortası taleplerini reddetti. Weber “Çipras pahalı hatalar yapıyorsa, bunun için komşularına koşamaz” dedi.

Timmermans, “O zaman Almanya’da ücretlere zam talep edebiliriz” karşılığını verdi. Weber, “Yunanlılar erken emekliye ayrılıyorsa, bunun bedelini biz ödeyemeyiz” diye konuştu.

Timmermans, Avrupa Parlamentosu’nun nasıl gençleştirileceği sorusuna verdiği cevapla Weber’i bir puan daha geçti. Timmermans, gençleri siyasete teşvik etmenin yolunun seçmen yaşını 16-17’ye indirerek sağlanacağını söylerken, Weber siyasetçilerin okullara giderek sınıflarda öğrencilerle konuşmasını önerdi.