İki parti de koalisyon sözleşmesine onay verdi
Almanya’nın Hessen Eyaletinde CDU ve Yeşiller hükümeti, parti genel kurullarında yapılan oylamayla koalisyon protokolünü onaylattı.
HESSEN Eyaletinde 2014’ten beri koalisyon ortaklığı yapan CDU ve Yeşiller, önümüzdeki beş yıl daha koalisyon için anlaşmışlardı. Parti temsilcilerinin üzerinde uzlaştığı koalisyon sözleşmesine CDU delegelerinin yüzde yüzü onay verdi. Yeşiller’de ise koalisyon sözleşmesine destek veren üyelerin oranı yüzde 91’i buldu. Böylece koalisyonun önündeki bir engel daha kalkmış. Koalisyon hükümeti için şimdi top mecliste. 18 Ocak 2019’da toplanacak olan 137 üyeli eyalet meclisinden güven oyu istenecek.
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