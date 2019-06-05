İki gurbetçi, 30 yıl sonra televizyon programında buluştu
50 yıl önce Almanya’ya çalışmak için gelen gurbetçi iki yakın dost, yıllar sonra birbirlerini televizyon programında buldu.
84 yaşındaki Gazi Mumcu, Türkiye’de bir televizyon programına katılarak 50 yıl önce Almanya’da çalıştığı sırada fabrikada tanıştığı ve kendisi gibi gurbetçi olan yakın dostu Celal Solak’tan 30 yıldır haber alamadığını söyledi. En büyük korkusunun hayatta olmadığı haberini almak olduğunu belirten Mumcu, canlı yayında arkadaşı Celal Solak’ın yakınlarına seslenerek kendisine ulaşmak istediğini söyledi.
Mumcu’ya, dakikalar içinde Celal Solak’tan güzel haber geldi. Yayına bağlanan Solak, arkadaşının kendisini aramasından çok mutlu olduğunu ifade etti ve kendisinin de yıllardır onu aradığını, hatta vefat etti diye duyduğunu söyledi. İki eski dost daha sonra programda bir araya gelerek eski günlerini konuştu. Televizyon programının sunucusu da iki gurbetçiye yıllar önce hiç hatırlamadıkları fotoğraflarını bularak sürpriz yaptı.
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