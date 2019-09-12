İki eyalet anlaştı! Otomobilde çocuk ya da hamile varsa...
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı Carola Reimann, Hannover’de yaptığı açıklamada, araçlarda sigara içme yasağı getirilmesi konusunda Kuzey-Ren Vestfalya ile bir inisiyatifi hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocukların ve hamile kadınların bulunduğu otomobillerde sigara içilmesi yasaklanmalı” dedi.
BU yönde yasal düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Reimann, diğer eyaletlerin de bu girişime katılmaları çağrısında bulundu. Kuzey Ren Vestfalya Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann da çocukların ve hamile kadınların otomobilde bulunduğu sırada sigara içilmesinin sorumsuzca bir davranış olduğunu belirterek, devletin kendilerini koruyamayanları koruması gerektiğini kaydetti.
Kuzey-Ren Vestfalya’da hükümetin, hazırladığı ilgili yasa tasarısını 20 Eylül’de Federal Eyaletler Temsilciler Meclisine (Bundesrat) sunacağı, ardından tasarının komisyonlarda görüşülmeye başlanacağı bildirildi.
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