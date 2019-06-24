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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
24.06.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

İki bakandan jet yanıt: Polis de ordu da hiçbir partiye ait değil

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İki bakandan jet yanıt: Polis de ordu da hiçbir partiye ait değil

Ordudaki yakınları, savunma ve içişleri komisyonundaki milletvekillerinden aldığı bilgiye göre polis ve ordunun kısmen AfD’ye kaptırıldığını söyleyen CDU’nun önde gelen isimlerinden Friedrich Merz, partisinden büyük tepki çekti.

SAVUNMA Bakanı Ursula von der Leyen (CDU), Bild gazetesine verdiği demeçte, “Polis ve ordu sadece ve sadece anayasaya bağlıdır. Hiçbir partiye ait değildir. Polis ve asker ayrıca kime oy verdiği varsayımıyla değil, hizmetleriyle toplum ve siyasetin takdirini hak etmiştir” dedi.

Merz: Polis ve orduyu kısmen AfD’ye kaptırıyoruz
Merz: Polis ve orduyu kısmen AfD’ye kaptırıyoruz

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU) ise Merz’in açıklamalarına daha sert tepki gösterdi: “Friedrich Merz’in söylemi kökten yanlış. Polisi kendi kariyeri için sıçrama tahtası olarak kullanmasın. Polis, yüzyıllardır bizim ülkemizi koruyor. Güvenimiz tam. Polis, bizim demokratik düzenimizin temelleri üzerinde duruyor. Onlar hiçbir partiye ait değildir ve bizim açık toplumumuzun bir parçasıdır.”
Federal Emniyet Müdürü Dieter Roman da Friedrich Merz’in açıklamalarını eleştirdi. Roman, “Polis bizim ülkemizin koruyucusu ve özgürlükçü demokratik düzenin temeli üzerinde duruyor” dedi.

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