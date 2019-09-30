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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
30.09.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

‘İhtilalci Chemnitz’liler, hâkim karşısında

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‘İhtilalci Chemnitz’liler, hâkim karşısında

‘İhtilalci Chemnitz’ terör örgütü üyesi olmak, ülke barışını bozmak ve silahlı eylem yapmakla suçlanan, 8 aşırı sağcının duruşması, Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde başladı. WhatsApp üzerinden örgütlenen sanıkların iddia edilen suçların sabit görülmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

BUGÜN başlayan davada savcının hazırladığı iddianamede sanıkların sadece yabancıları ve mültecileri değil, ülke genelinde kendilerinden farklı düşünen herkesi hedef aldıklarına yer verdi. İddianamede ayrıca silah satın alma girişiminde bulunmak, iki Almanya’nın birleşme tarihi olan 3 Ekim’de silahlı eylem yapıp bu eylemi sol grupların veya göçmenlerin üzerine yıkmayı planlamak, demokratik sistemi tehlikeye düşürmek ve ülke içinde kargaşa yaratarak iç barışı bozmak gibi suçlar da yer aldı. Örgüt lideri olarak kabul edilen Christian K.’nın kendi aralarındaki yazışmalarda hükümeti, “Siz savaş istiyorsanız savaş alırsınız. Rüzgâr eken fırtına biçer” sözleriyle tehdit ettiği belirlenmişti.

BİR YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR
Duruşma salonuna tek tek alınan sanıklar, kelepçeli olarak yerlerine oturtuldu. Sıkı güvenlik önlemleri altında başlayan davada yaklaşık bir yıldır tutuklu tutulan Christian K. (32), Sten E. (29), Martin H. (21), Maximilian V. (29), Marcel W. (31), Sven W. (28), Hardy W. (29) ve Tom W. (31) yargılanıyor. Sanıkların, geçen yıl Chemnitz’de Alman ve mülteci gruplar arasında çıkan kavgada bir Alman’ın ölümünün ardından örgüt kurdukları tespit edilmişti. Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi, nisan ayına kadar 70 duruşma tarihi belirledi. Sanıkların yargılandığı davanın gelecek yıl eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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