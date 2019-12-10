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Avrupa
DHA
10.12.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Hz. İsa tablosuna deprem koruması

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Hz. İsa tablosuna deprem koruması

İtalya’da dün 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Floransa bölgesindeki San Silvestro Kilisesi’ndeki 16’ncı yüzyıldan kalma tablo, itfaiye ekipleri tarafından duvardan indirilerek koruma altına alındı.

İTALYA’da dün yerel saatle 04.37’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, halk arasında panik oluştu. İtfaiye ekipleri, Floransa’da bulunan San Silvestro Kilisesi’ndeki Hz. İsa’nın resmedildiği 16’ncı yüzyıla ait tabloyu indirerek koruma altına aldı. Floransa ve çevresinde çok sayıda yerleşim yeri için risk analizi isteği yapıldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, sosyal medyadan, 27 yerleşim yerinin risk analizinin yapıldığını, 170 isteğin daha olduğunu belirtti.

Hz. İsa tablosuna deprem koruması

Hz. İsa tablosuna deprem koruması

Hz. İsa tablosuna deprem koruması

Hz. İsa tablosuna deprem koruması

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