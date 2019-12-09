‘Hükümet için pazarlık yapmayız’

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, hükümette yeni pazarlıklar yapılmayacağını daha önce söylerken, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da, “Hükümette yeni pazarlık yok” açıklaması yaptı. Böylece Söder’den sonra SPD’nin koalisyon protokolünü yeniden ele alma talebine kapıları kapattı.

CDU Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Ziemiak, “İki eş genel başkanı seçildikleri için tebrik ediyorum. Genel Başkanımız Annegret Kramp Karrenbauer yeni iki eş genel başkanlarla iletişim içinde. Ben de tekrar SPD Genel Sekreteri seçilen Lars Klingbeil’i tebrik ettim. Büyük koalisyon görevinin başında. Koalisyon sözleşmesi var. Biz bu sözleşmeye bağlıyız” dedi.