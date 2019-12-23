Hız limitli 60 km olan yolda 163 km hız yapınca...

HAMBURG polisinden alınan bilgiye göre, yolda seyir halindeki ekip otosuna aldırmayan 27 yaşındaki bir sürücü, aşırı sürat yaptı. Fazla uzaklaşmadan polislerin durduğu hız meraklısı sürücünün ehliyetine üç ay süreyle el konuldu. Hakkında soruşturma açılan sürücüye trafik kurallarını ihlalden bin 400 Euro da para cezası kesildi.