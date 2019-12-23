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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
23.12.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Hız limitli 60 km olan yolda 163 km hız yapınca...

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Hız limitli 60 km olan yolda 163 km hız yapınca...

Almanya’nın Hamburg kentinde saate 60 kilometre hız sınırının olduğu yolda saatte 163 kilometre hız yapan sürücünün ehliyetine polisler el koydu. 400 Euro da para cezası kesildi.

HAMBURG polisinden alınan bilgiye göre, yolda seyir halindeki ekip otosuna aldırmayan 27 yaşındaki bir sürücü, aşırı sürat yaptı. Fazla uzaklaşmadan polislerin durduğu hız meraklısı sürücünün ehliyetine üç ay süreyle el konuldu. Hakkında soruşturma açılan sürücüye trafik kurallarını ihlalden bin 400 Euro da para cezası kesildi.

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