Hitler’in son telgrafı satışa çıkıyor
Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler tarafından, orduda görev yapan bir generale yazılan telgraf açık artırmayla satışa çıkacak.
ABD’de faaliyet gösteren Alexander Historical Auctions House isimli müzayede evinde satışa çıkacak olan ve Adolf Hitler tarafından General Ferdinand Şerner’e ölümünden 6 gün önce 24 Nisan 1945 tarihinde yazılan telgraf, Hitler’in ölmeden önce yazdığı son yazılı evrak olma özelliğini taşıyor. Şerner’in Hitler’e yazdığı cevabın da satışa çıkarılacağı oturum, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bu önemli yazışmaların 60 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.
‘BERLİN’İ BIRAKIN VE AYRILIN’
Hitler tarafından General Ferdinand Şerner’e yazılan telgrafta, “Berlin’in kaderini belirleyecek savaşta yer almak için burada kalacağım ve bu davranışın herkese örnek olmasını istiyorum. Bu hareketimle Berlin’e daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Savaşın zaferi için herkesin elinden geleni yapması lazım. Siz de kuzey bölgesinde ilerlemeyi erken başlatarak yardımcı olabilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.
Hitler, bu telgrafına karşılık General Şerner’den, “Kuşatılmış Berlin’i bırakın ve oradan ayrılın” şeklinde bir cevap alıyor.
Adolf Hitler ve karısı Eva Braun, 30 Nisan 1945 tarihinde intihar etmiş, General Ferdinand Şerner ise 1973 yılında Münih’te hayatını kaybetmişti.
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