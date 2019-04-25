Hitler’in son telgrafı satışa çıkıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHitler’in son telgrafı satışa çıkıyor
GeriAvrupa Hitler’in son telgrafı satışa çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
25.04.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Hitler’in son telgrafı satışa çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hitler’in son telgrafı satışa çıkıyor

Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler tarafından, orduda görev yapan bir generale yazılan telgraf açık artırmayla satışa çıkacak.

ABD’de faaliyet gösteren Alexander Historical Auctions House isimli müzayede evinde satışa çıkacak olan ve Adolf Hitler tarafından General Ferdinand Şerner’e ölümünden 6 gün önce 24 Nisan 1945 tarihinde yazılan telgraf, Hitler’in ölmeden önce yazdığı son yazılı evrak olma özelliğini taşıyor. Şerner’in Hitler’e yazdığı cevabın da satışa çıkarılacağı oturum, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bu önemli yazışmaların 60 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

‘BERLİN’İ BIRAKIN VE AYRILIN’
Hitler tarafından General Ferdinand Şerner’e yazılan telgrafta, “Berlin’in kaderini belirleyecek savaşta yer almak için burada kalacağım ve bu davranışın herkese örnek olmasını istiyorum. Bu hareketimle Berlin’e daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Savaşın zaferi için herkesin elinden geleni yapması lazım. Siz de kuzey bölgesinde ilerlemeyi erken başlatarak yardımcı olabilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.
Hitler, bu telgrafına karşılık General Şerner’den, “Kuşatılmış Berlin’i bırakın ve oradan ayrılın” şeklinde bir cevap alıyor.
Adolf Hitler ve karısı Eva Braun, 30 Nisan 1945 tarihinde intihar etmiş, General Ferdinand Şerner ise 1973 yılında Münih’te hayatını kaybetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Hitler’in son telgrafı satışa çıkıyor

Fırtına ve şiddetli yağmur NRW’yi felç etti

“Avusturya’da kışkırtıcılık kabul edilemez”

Danimarka sığınmacıların boşanmasına izin vermiyor