‘Hitler selamı’ Avusturya’yı ayağa kaldırdı
Avusturya’nın başkenti Viyana’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) ‘Yeni Yıl Buluşması’ adlı toplantısında bir kişinin ‘Hitler selamı’ vermesi büyük tepkilere ve protestolara neden oldu.
BAŞKENT Viyana’da aşırı sağcı partinin dün düzenlediği toplantıda, FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’nin konuşmasının ardından bir kişinin ‘Hitler selamı’ verdiğini gösteren kayıtlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntüye tepki gösteren Avusturyalılar, Viyana Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabına şikayette bulundu.
POLİS AÇIKLAMA YAPTI
Tepkiler üzerine Twitter üzerinden bir açıklama yapan polis, görüntülerin incelenmek üzere Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Kurumunun ilgili birimine iletildiğini duyurdu. Ülkede 2. Dünya Savaşı’nın ardından 1947’de çıkarılan ‘Anti Nazi Yasası’ ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanırken, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılıyor.
Bu arada Viyana’da ırkçılık karşıtı bir grup, ‘Viyana Nazi ve ırkçılara karşı ayağa kalkıyor’ sloganıyla aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti.
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