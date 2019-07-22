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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
22.07.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu

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Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu

Almanya’da eşiyle tren bekleyen bir kadın, hiç tanımadığı biri tarafından trenin önüne itilerek öldürüldü. Kaçmaya çalışan saldırgan bir Iraklı tarafından yakalanak polise teslim edildi. Polis, Iraklı için “Kahramanca davranıp daha kötü bir felaketi önledi” dedi.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Voerde kenti tren istasyonu, cumartesi sabahı dramatik bir olaya sahne oldu.

Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu

Tren, istasyona girerken, peronda eşiyle beklemekte olan 34 yaşındaki bir kadını, hiç tanımadığı bir kişi trenin önüne itti. Trenin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırganı, ailesiyle birlikte istasyonda bekleyen Iraklı yakalayıp polise teslim etti. Polis, “Ona müteşekkiriz. Cesurca ve kahramanca hareket etti. Eğer saldırgan kaçsaydı, kimbilir daha neler yapardı” açıklamasını yaptı.

Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu

SİNSİ CİNAYET ARZUSU
28 yaşındaki Sırp asıllı Almanya doğumlu katil zanlısı Jackson B.’nin hırsızlık ve adam yaralama suçundan daha önce ceza giydiği ve para cezasıyla hapisten kurtulduğu ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan saldırgan hakkında Duisburg mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Saldırgan, sinsice ve cinayet arzusuyla adam öldürmekten tutuklandı.

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