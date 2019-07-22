Hiç tanımadığı kadını trenin önüne itip ölümüne neden oldu
Almanya’da eşiyle tren bekleyen bir kadın, hiç tanımadığı biri tarafından trenin önüne itilerek öldürüldü. Kaçmaya çalışan saldırgan bir Iraklı tarafından yakalanak polise teslim edildi. Polis, Iraklı için “Kahramanca davranıp daha kötü bir felaketi önledi” dedi.
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Voerde kenti tren istasyonu, cumartesi sabahı dramatik bir olaya sahne oldu.
Tren, istasyona girerken, peronda eşiyle beklemekte olan 34 yaşındaki bir kadını, hiç tanımadığı bir kişi trenin önüne itti. Trenin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırganı, ailesiyle birlikte istasyonda bekleyen Iraklı yakalayıp polise teslim etti. Polis, “Ona müteşekkiriz. Cesurca ve kahramanca hareket etti. Eğer saldırgan kaçsaydı, kimbilir daha neler yapardı” açıklamasını yaptı.
SİNSİ CİNAYET ARZUSU
28 yaşındaki Sırp asıllı Almanya doğumlu katil zanlısı Jackson B.’nin hırsızlık ve adam yaralama suçundan daha önce ceza giydiği ve para cezasıyla hapisten kurtulduğu ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan saldırgan hakkında Duisburg mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Saldırgan, sinsice ve cinayet arzusuyla adam öldürmekten tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle